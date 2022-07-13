Закрытие медиагруппы Ахметова фиксирует факт управления медиапространством за властью, - журналист Мустафин

Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Эспрессо".



"Я уверен, что в ситуации с выходом медиагруппы Ахметова речь идет о фиксации того положения, в котором информационное пространство Украины находится несколько месяцев. Власть взяла под контроль самые влиятельные каналы Украины. То есть война за медиапространство Украины закончилась победой власти", - пояснил Мустафин.



Журналист подчеркнул, что борьба за информационное пространство в Украине продолжалась до вторжения России.



"Войну за информационное пространство Украины выиграли власти. Эта война продолжалась еще до вторжения РФ в Украину. И Ахметов признал это поражение. Возможно, он первый, кто это сделал, однако он признал победу власти", - добавил он.



Инвестиционная компания Рината Ахметова выходит из медиабизнеса . "Медиа Группа Украина" передаст государству лицензии телеканалов и печатных медиа, деятельность онлайн-медиа будет прекращена. Ахметов отметил, что такое решение продиктовано вступлением в силу закона об олигархах.

Холдинг Рината Ахметова System Capital Management приступил к процедуре аннулирования всех государственных лицензий на вещание и провайдера программной услуги, которые имела его Медиа Группа Украина.