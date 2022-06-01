Об этом рассказал совладелец аэропорта "Внуково" и авиакомпании "Азимут" Виталий Ванцев в интервью РБК, сообщает телеграмм-канал "Авиаторщина".

Он отметил, что теперь Москва не является транзитным узлом, а конечным пунктом назначения. Отсюда уже некуда летать.

Наибольшую прибыль давали путешествия на отдых, но в этом году их география значительно сократилась.

"В летний сезон до 40% внутренних воздушных линий у московских аэропортов составляли южные направления: Симферополь, Краснодар, Анапа, Ростов и др. В этой ситуации мы понимаем, что этого потока уже не будет".

Наверное, для каких-то бизнесов текущая ситуация это окно возможностей. Но для аэропортового бизнеса это тяжелое время, которое нужно пережить, отмечает авиатор. К тому же, в следующем году все авиакомпании должны готовиться выживать сами:

"В этом году я бы думал не о банкротствах (авиакомпаниях), а о каких-то слияниях. Это будет полезно, чтобы перевозчики эффективно эксплуатировали существующий флот в условиях ограничений. А пока я надеюсь, что возобновление перевозок уйдет потихоньку, начиная с весенне-летнего расписания следующего года".

Также он подчеркнул, что ограничения по техподдержке флота ожидают в течение следующих пяти-шести лет:

"Мы надеемся, что через год-два в России освоят технологии ремонта горячей части двигателя SaM146 (для самолета Superjet 100). Также понятно, что пока не начнут массово производиться МС-21 - по меньшей мере 50 машин ежегодно, мы будем жить в ситуации дефицита провозных емкостей".

По его прогнозам, если все российские авиакомпании в этом году перевезут 70 млн пассажиров, это будет отличный результат:

"Жизнь бизнес-авиации сохраняется. Но если в прошлом жизни во Внуково-3 было 120–130 ежедневных рейсов, сегодня — 30–40 рейсов. Это преимущественно рейсы по России".

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