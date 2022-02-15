"Закрыть небо": в Раде зарегистрировали постановление об обращении к странам Будапештского меморандума, - нардеп Осадчук
Нардеп Андрей Осадчук заявил, что в Верховной Раде зарегистрировали постановление об обращении к странам Будапештского меморандума на фоне возможной новой агрессии РФ
Об этом он заявил в программе "Комментарий с Кристиной Шкудор" на Еспресо.TV.
"Я хочу доложить зрителям, что сегодня был зарегистрирован проект постановления "Голосом" и "ЕС" в Раде о том, что мы обращаемся к странам Будапештского меморандума с настойчивой просьбой выполнить свои обязательства и, как минимум, закрыть небо (над Украиной, - ред.) в случае возможной агрессии", - сказал Осадчук.
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Он сказал, что союзники по Меморандуму обязаны действовать и четко показать свои обязательства.
"Как раз сейчас пришло уже то время, когда они должны сказать, что готовы закрыть небо. Как минимум
Верховная Рада сделала шаг в этом направлении", - подытожил нардеп.
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