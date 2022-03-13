Закрыть небо или предоставить самолеты и ПВО: Киев обратился к городам-побратимам, - Кличко
Киев попросил города-побратимы обратиться к руководству стран с просьбой закрыть небо над Украиной
Об этом написал мэр Киева Виталий Кличко в Telegram.
"Киев обратился к городам-побратимам украинской столицы поднять на уровне своих правительств вопрос закрытия неба над Украиной. Или предоставления Украине военных самолетов и систем ПВО для обороны нашего государства", - отметил он.
У Киева 59 городов-побратимов.
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