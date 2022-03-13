Закрыть небо или предоставить самолеты и ПВО: Киев обратился к городам-побратимам, - Кличко

Об этом написал мэр Киева Виталий Кличко в Telegram.



"Киев обратился к городам-побратимам украинской столицы поднять на уровне своих правительств вопрос закрытия неба над Украиной. Или предоставления Украине военных самолетов и систем ПВО для обороны нашего государства", - отметил он.



У Киева 59 городов-побратимов.

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