Закрыли последнее "окно в Европу": Air Serbia отменила все рейсы из Москвы в Белград

Об этом сообщает Центр транспортных стратегий.



Пассажиры, купившие билеты из Москвы в Белград, получили письма об отмене перелетов.На сайте сербского перевозчика действительно невозможно приобрести билет на указанном направлении.



Несколькими днями ранее президент Сербии заявлял, что Air Serbia на фоне западных санкций в отношении россии и давления со стороны европейского сообщества вдвое сократит количество рейсов в РФ – с пятнадцати до семи в неделю.



Польское издание Pasazer ранее писало, что Air Serbia в последние недели оказалась настоящим "победителем" в войне России против Украины – пока страны ЕС закрывали свое небо для российских авиакомпаний, Air Serbia в условиях отсутствия конкуренции решила многократно увеличить предложение рейсов в Россию.

Ранее сообщалось, что россияне используют сербскую авиакомпанию Air Serbia, чтобы летать в Европу и обойти запрет на полеты.