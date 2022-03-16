Закрыли последнее "окно в Европу": Air Serbia отменила все рейсы из Москвы в Белград
Сербская авиакомпания Air Serbia, с помощью которой россияне обходили санкции на полеты в ЕС, отменила все рейсы из Москвы в Белград
Об этом сообщает Центр транспортных стратегий.
Пассажиры, купившие билеты из Москвы в Белград, получили письма об отмене перелетов.На сайте сербского перевозчика действительно невозможно приобрести билет на указанном направлении.
Несколькими днями ранее президент Сербии заявлял, что Air Serbia на фоне западных санкций в отношении россии и давления со стороны европейского сообщества вдвое сократит количество рейсов в РФ – с пятнадцати до семи в неделю.
Польское издание Pasazer ранее писало, что Air Serbia в последние недели оказалась настоящим "победителем" в войне России против Украины – пока страны ЕС закрывали свое небо для российских авиакомпаний, Air Serbia в условиях отсутствия конкуренции решила многократно увеличить предложение рейсов в Россию.
- Ранее сообщалось, что россияне используют сербскую авиакомпанию Air Serbia, чтобы летать в Европу и обойти запрет на полеты.
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