Закройте ваши порты для российских судов, прекратите торговлю с Россией и готовьтесь к отказу от российских энергоресурсов, - Зеленский призвал Нидерланды ужесточить санкции против России
Владимир Зеленский призвал Нидерланды ограничить России все ресурсы, которые помогают финансировать войну с Украиной
Об этом украинский президент заявил в обращении к парламенту Нидерландов.
"Чтобы утвердить справедливость, нужно еще усилить санкции. Вместе с другими странами вам нужно сделать все, чтобы у России не было ресурсов продолжать эту войну – войну в Европе. Чтобы не было политической возможности скрывать преступников. Закройте ваши порты для российских судов вместе со всеми другими странами Евросоюза. Прекратите любую торговлю с этим государством, которое забыло все уроки Второй мировой войны. Готовьтесь поскорее отказаться от российских энергоресурсов, чтобы миллиарды евро не шли на производство оружия и оплату массовых убийств в Украине", – отметил Зеленский.
Он поблагодарил Нидерланды за беспрецедентный уровень поддержки, но в то же время подчеркнул: "Российские войска настолько активны, что нам нужно больше".
- Напомним, ранее Зеленский заявил , что Россия хочет нести агрессию дальше в Европу, если ее не остановить немедленно. И напомнил парламенту Нидерландов о бомбардировках Роттердама во время Второй мировой.
- 31 марта Зеленский также выступил перед парламентом Австралии и подчеркнул, что сейчас решается судьба глобальной безопасности.
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