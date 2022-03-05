Закройте небо. Зеленский в Zoom поговорил с американскими сенаторами
Президент в разговоре с законодателями США призвал создать запретную для полетов зону и ужесточить российские санкции
Об этом сообщает CNN, – информирует Еспресо.TV .
Во время разговора в Zoom с американскими законодателями президент Украины Владимир Зеленский призвал Соединенные Штаты помочь во введении запретной для полетов зоны над Украиной, - сообщил CNN информированный источник.
Зеленский попросил сенаторов США усилить санкции против России, в том числе по энергетике, и военную помощь украинским Вооруженным силам. Он поблагодарил США за поддержку, которую они оказывали до сих пор. Но его главный месседж заключался в том, что его страна нуждается в дополнительной помощи, поскольку она истощается вторжением России.
Другой сенатор во время разговора сказал, что Зеленский выступил за запрет импорта российской нефти, приостановку всех коммерческих сделок, таких как Visa и Mastercard, и призвал законодателей помочь Украине получить больше самолетов, на которых учатся и могут летать украинские пилоты.
Встреча в Zoom продолжалась час.
В конце разговора десятки сенаторов включили звук, чтобы поблагодарить Зеленского и выразить поддержку. Некоторые из них сказали "Слава Украине". По словам присутствующего в разговоре, украинский президент был явно тронут этим жестом.
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