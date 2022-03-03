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"Закройте небо сейчас!": Кулеба призвал партнеров помочь Украине защититься от ударов с воздуха
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призвал партнеров закрыть небо над Украиной и помочь нам таким образом защититься от ударов с воздуха
Об этом министр иностранных дел написал в Twitter, передает Еспресо.TV ."Это настоящая Народная война за Украину. У Путина нет шансов выиграть. На этом фото мирные жители блокируют вчера российских оккупантов в Энергодаре. Одно из сотен таких фото и видео. Нам нужны партнеры, чтобы помочь Украине защититься. Особенно в воздухе. Закройте небо сейчас!" - подчеркнул он.
- Напомним, правительство США запретит самолетам РФ находиться в американском воздушном пространстве из-за полномасштабной российско-украинской войны.
- Также ранее Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг исключил возможность введения бесполетной зоны над Украиной.
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2022, четверг
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