"Закройте небо сейчас!": Кулеба призвал партнеров помочь Украине защититься от ударов с воздуха

Об этом министр иностранных дел написал в Twitter, передает Еспресо.TV .

Напомним, правительство США запретит самолетам РФ находиться в американском воздушном пространстве из-за полномасштабной российско-украинской войны.

Также ранее Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг исключил возможность введения бесполетной зоны над Украиной.

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"Это настоящая Народная война за Украину. У Путина нет шансов выиграть. На этом фото мирные жители блокируют вчера российских оккупантов в Энергодаре. Одно из сотен таких фото и видео. Нам нужны партнеры, чтобы помочь Украине защититься. Особенно в воздухе. Закройте небо сейчас!" - подчеркнул он.