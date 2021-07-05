Законы о налоговой амнистии переданы на подпись Зеленскому

Об этом свидетельствуют данные на сайте Верховной Рады.



Отметим, закон №5153 предусматривает проведение с 1 июля 2021 года до 1 июля 2022 года одноразового добровольного декларирования активов физических лиц, с которых не были уплачены налоги и сборы в соответствии с требованиями законодательства. В одноразовой добровольной декларации могут быть отражены такие активы как валютные ценности кроме средств в наличной форме, ценные бумаги, движимое и недвижимое имущество, в том числе объекты незавершенного строительства, доли (паи) в имуществе юридических лиц, находящихся как в Украине, так и за рубежом.

Сбор с одноразового добровольного декларирования будет определяться по следующим ставкам: 5% по валютным ценностям, размещенными на счетах в банках в Украине, а также другими активами, зарегистрированными в Украине; 9% по валютным ценностями, размещенным на счетах в финучреждениях за рубежом, а также другим активами, находящимися за рубежом; 2,5% по номинальной стоимости государственных облигаций Украины со сроком обращения более 365 дней без права досрочного погашения, приобретенным декларантом в период с 1 января 2021-го до 20 июня 2022 года одноразовой добровольной декларации.



Закон №5154 предусматривает, что сбор с одноразового добровольного декларирования относится к доходам общего фонда государственного бюджета Украины.



Закон №5155 нормирует вопросы в сфере валютного регулирования, необходимые для обеспечения проведения в Украине одноразового добровольного декларирования физическими лицами активов.



Документ предусматривает освободить физлиц, которые добровольно подали декларацию, от штрафных санкций за нарушение валютного законодательства или нормативных правовых актов Национального банка Украины по вопросам валютного регулировок и контроля.



Последний закон №5156 предусматривает установить, что представление одноразовой добровольной декларации и уплата согласованной суммы сбора являются основанием для освобождения декларанта от уголовной ответственности за уклонение от уплаты налогов и сборов.