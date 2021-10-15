Законопроект об увеличении налоговой нагрузки негативно повлияет на владельцев земли и ведения бизнеса в Украине, - Железняк

Нардеп сообщил об этом в программе "Комментарий с Анжеликой Сизоненко" на Еспресо.TV.

"Законопроект №5600 об увеличении налоговой нагрузки сначала называли антиолигархического. И отчасти это соответствовало действительности. Ко 2-му чтению почти все, что касалось крупного бизнеса, убрали. Что плохого осталось в этом законопроекти? Наиболее плохое то, что, я уверен, вызовет социальный резонанс, - так называемое минимальная налоговая нагрузка на земельный участок. То есть, если у вас есть земельный участок за пределами населенного пункта, вы будете вынуждены платить не ок. 270 грн, а 1500 грн и больше, независимо от того, есть ли у вас возможность обрабатывать этот участок, или нет ", - отметил Железняк.

Нардеп отметил, что такое налоговая нагрузка на владельцев земли власть аргументирует тем, что хочет вывести земельные участки из тени.

"Вторая часть законопроекту: полномочия налоговой. Осталась норма, когда налоговая без каких-либо предварительных фактов прийти к гражданам с документальной проверкой. То есть это остановка бизнеса на 2-3 дня для проверки документации. Третий пункт: запрет выезда за границу для директора предприятия, если есть налоговый долг. Таким образом власть уменьшает привлекательность Украины для иностранного бизнеса. Интересует также то, как власть сейчас будет искать честных и порядочных людей на руководстве госпредприятий, когда почти каждое имеет налоговые долги, которые они сейчас оспаривают в том числе в судебном порядке ", - сообщил Ярослав Железняк.

Народный депутат также добавил, что этот законопроект имел достаточно норм, которые могли принести средства в бюджет Украины, но сначала правительство рассказывал, что это принесет 60 млрд, затем 50 млрд, а в последний раз министр финансов Сергей Марченко говорил о 25 млрд гривен. По оценке Железняка, если этот законопроект принесет в государственный бюджет дополнительных 10000000000 гривен - это будет чудом.

Напомним, 1 июля 2021 народные депутаты поддержали за основу законопроект Кабинета министров №5600.

5 октября стало известно, что Верховная Рада рассмотрит законопроект №5600 "О внесении изменений в Налоговый кодекс и некоторые законодательные акты по обеспечению сбалансированности бюджетных поступлений" по сокращенной процедуре во втором чтении .