Законопроект об особом статусе английского языка будет предусматривать обязательное его использование в отдельных сферах, - Минкульт

Об этом сообщает Минкульт.

"Расширение сферы применения английского языка в Украине будет способствовать активизации процессов интеграции украинцев в европейское сообщество. Каждый украинец, который будет изучать английский язык, будет более осведомлен о европейской жизни. Это также поможет формированию субъектности Украины в мировых глобализационных процессах. Кроме того, после нашей победы будет влиять на рост инвестиционной и туристической привлекательности Украины", – сказал первый заместитель министра культуры и информационной политики Украины Ростислав Карандаев во время брифинга в Медиа-центре Украина – Укринформ.

Проектом нового закона предусмотрено:

установление особого статуса английского языка в Украине как языка международного общения;

значительное расширение сферы применения английского языка в Украине;

английский язык будет обязательным в отдельных публичных сферах общественной жизни, где имеются международные коммуникации.

Отмечается, что по инициативе министерства культуры создается межведомственная рабочая группа по подготовке актов законодательства по обеспечению функционирования английского языка как языка международного общения. В ее состав будут входить народные депутаты Украины, представители государственных органов и общественности. В МКИП обобщаются предложения, поступившие от государственных органов и общественности и готовится проект приказа о создании такой межведомственной рабочей группы.

С учетом наработок межведомственной рабочей группы будет подготовлен законопроект об обеспечении функционирования английского языка как языка международного общения, проведен его общественное обсуждение и подготовлен для представления на рассмотрение Правительства.

"Трансформация статуса английского языка должна решить эту проблему. Это стратегический курс Украины к членству в ЕС. В проекте закона предусматривается урегулирование использования английского языка в отдельных публичных сферах общественной жизни. В первую очередь это касается международных коммуникаций. Проект является определенной декларацией, которая будет фиксировать позицию государства по отношению к английскому языку и видение, что дополнительно необходимо будет сделать в отдельных планах и программах", – отметил Ростислав Карандеев.

Добавим, что сейчас Украина в мировом рейтинге занимает лишь 40-ю позицию из 112 стран мира по уровню владения гражданами английским языком.

Напомним, еще в июне в Кабинете Министров обсудили возможность предоставления английскому статуса языка делового общения в Украине.

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