Законопроект об олигархах создает риски для свободы слова в Украине, - ведущий CNN
Поданный в Верховную Раду Украины законопроект о деолигархизации создает риск для свободного функционирования СМИ и свободы слова в Украине
Об этом заявил ведущий американского телеканала CNN Фарид Закария на полях форума YES в Киеве, пишут "Буквы".
"Обществу выгодно иметь много различных медиаканалов, множество различных владельцев бизнеса. Я бы скорее беспокоился о законах, которые определенным образом осложняют для гражданского общества и частного сектора возможности владеть СМИ, выражать свое мнение. Очень важно помнить, что свобода прессы означает свободу вообще. Каждый должен иметь возможность говорить свободно", - прокомментировал Закария.
Шведский экономист Андерс Ослунд также раскритиковал поданный в Верховную Раду Украины законопроект о деолигархизации и озвученные министром юстиции Денисом Малюськой ожидания о продаже олигархами СМИ после его принятия.
Омбудсмен по правам человека Людмила Денисова заявила, что поданный в Верховную Раду Украины законопроект о деолигархизацию содержит несколько важных недоработок.
Напомним, три оппозиционные фракции - "Европейская Солидарность", "Голос" и "Батькивщина" - разработали совместный законопроект для борьбы с олигархией (№5599-1). Этот законопроект был отклонен, рекомендации это сделать накануне дал профильный комитет.
- В апреле президент Владимир Зеленский предложил СНБО разработать законопроект по "статуса олигарха".
- Впоследствии секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил, что при разработке "закона об олигархах" аппарат Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) исходит из того, что к этой категории в Украине можно "с уверенностью отнести" 13 человек.
- 20 мая Владимир Зеленский в своей итоговый пресс- конференции отказался называть эти 13 фамилий, но рассказал о критериях определения олигарха. В то же время глава государства заявил, что человек, которого зачислят в "статус олигарха", не сможет быть депутатом Верховной Рады.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.59
Покупка 26.59Продажа 26.8
-
EUR
Покупка 31.29Продажа 31.68
- Актуальное
- Важное