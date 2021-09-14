Законопроект об олигархах создает риски для свободы слова в Украине, - ведущий CNN

Об этом заявил ведущий американского телеканала CNN Фарид Закария на полях форума YES в Киеве, пишут "Буквы".



"Обществу выгодно иметь много различных медиаканалов, множество различных владельцев бизнеса. Я бы скорее беспокоился о законах, которые определенным образом осложняют для гражданского общества и частного сектора возможности владеть СМИ, выражать свое мнение. Очень важно помнить, что свобода прессы означает свободу вообще. Каждый должен иметь возможность говорить свободно", - прокомментировал Закария.



Шведский экономист Андерс Ослунд также раскритиковал поданный в Верховную Раду Украины законопроект о деолигархизации и озвученные министром юстиции Денисом Малюськой ожидания о продаже олигархами СМИ после его принятия.



Омбудсмен по правам человека Людмила Денисова заявила, что поданный в Верховную Раду Украины законопроект о деолигархизацию содержит несколько важных недоработок.



Напомним, три оппозиционные фракции - "Европейская Солидарность", "Голос" и "Батькивщина" - разработали совместный законопроект для борьбы с олигархией (№5599-1). Этот законопроект был отклонен, рекомендации это сделать накануне дал профильный комитет.

В апреле президент Владимир Зеленский предложил СНБО разработать законопроект по "статуса олигарха".

Впоследствии секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил, что при разработке "закона об олигархах" аппарат Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) исходит из того, что к этой категории в Украине можно "с уверенностью отнести" 13 человек.

20 мая Владимир Зеленский в своей итоговый пресс- конференции отказался называть эти 13 фамилий, но рассказал о критериях определения олигарха. В то же время глава государства заявил, что человек, которого зачислят в "статус олигарха", не сможет быть депутатом Верховной Рады.