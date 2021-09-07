Законопроект об олигархах - не что иное, как пиар для Зеленского, - Ковалев
Политический эксперт Андрей Ковалев заявил, что главной целью законопроекта о противодействии олигархам является пиар в пользу президента Владимира Зеленского для сохранения его рейтинга
Такое мнение эксперт высказал в эфир программы "Комментарий с Кристиной Шкудор" на Еспресо.TV.
"Я не верю в искренность Владимира Зеленского в борьбе с олигархами. Законопроект об олигархах - это пиар для Владимира Зеленского с целью спасти свой рейтинг, или, возможно, частично повысить. Поскольку Владимир Зеленский как медийная личность понимает, что с давних времен людям нужны "хлеб и зрелища". Именно поэтому весь аппарат президента пытается показать, что во всех бедах людей виноваты олигархи", - сказал Ковалев.
По мнению эксперта, в истории с олигархами изначально происходит подмена понятий. Ковалев пояснил, что поскольку олигархия - это власть немногих, то правильнее было бы назвать этих людей ворами, а не олигархами.
"В данном вопросе следует опираться на опыт США, которые в свое время смогли победить власть крупных предпринимателей приняв антитрастовое законодательство. И в Украине такое антитрастовое законодательство давно уже принято, но внедрять его в жизнь должен Антимонопольный комитет, который с одной стороны контролирует президент, а с другой - те же олигархи", - добавил Ковалев.
Эксперт отметил, что вместо того, чтоб контролировать работу Антимонопольного комитета Украины, президент Зеленский договаривается с олигархами, заручается поддержкой крупных промышленников и сдает министерские кресла менеджерам олигархов.
- Напомним, 1 июля Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект президента Владимира Зеленского об олигархах.
- Народный депутат от фракции "Слуга народа" Давид Арахамия сообщил, что Верховная Рада рассмотрит во втором чтении президентский законопроект о деолигархизацию осенью.
- 6 сентября народный депутат от фракции "Голос" Ярослав Железняк сообщил, что ко второму чтению нардепы подали 1 257 поправок к законопроекту .
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