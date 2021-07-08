Законопроект об изменениях в Налоговый кодекс не касается налогов, - Гетманцев
Глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данил Гетманцев заявил, что законопроект №5600 об изменениях в Налоговый кодекс относительно ставок налогообложения не о повышении налогов для граждан
Об этом сообщает пресс-служба партии "Слуга народа".
"Сейчас мы убираем неправомерные льготы, которые появились при прошедших властях, когда каждый олигарх пролоббировал для своего бизнеса выгодные условия налогообложения - в сельском хозяйстве, в энергетике, в недропользовании. Это к вопросу, почему законопроект №5600 входит в антиолигархический пакет", - сказал парламентарий.
Нардеп возразил, что этот проект занимает табачный акциз из бюджетов общин.
"Это еще один миф. Никто даже не обсуждает такую возможность. Речь идет лишь о переводе администрирования акциза (то есть сбора этого налога) с местного уровня (то есть с розничной сети) на общегосударственный (на уровень производителей)", - пояснил глава комитета.
По его словам, это улучшит платежную дисциплину и даст в бюджет плюс 2-3 млрд гривен ежегодно.
"Деньги не только останутся в общинах, их станет больше", - заверил нардеп.
Гетманцев отметил, что некоторые нормы законопроекта подлежат доработке и он планирует подавать ряд поправок ко второму чтению.
- Напомним, что народные депутаты поддержали за основу законопроект Кабинета министров №5600.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
27.16
Покупка 27.16Продажа 27.38
-
EUR
Покупка 32.01Продажа 32.42
- Актуальное
- Важное