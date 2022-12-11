Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Еспресо"

"Сейчас представители УПЦ(МП) пытаются создать опасное для нас явление. Они пытаются представить себя церковью, которая находится под давлением государства. Поэтому я постоянно отрицаю эти утверждения. Поскольку в УПЦ(МП) проходят обыски и расследование не через имя Иисуса Христа, а из-за пропаганды русского мира", - объяснил Козловский.

Религиовед отметил важность быстрого принятия законопроекта о запрете УПЦ(МП).

"Законопроект о запрете УПЦ(МП) нужно принимать немедленно. Ведь отсрочка приведет к тому, что представители УПЦ(МП) будут разгонять и дальше свои утверждения о том, что их церковь преследуют. В этом есть опасность. Поэтому нужно уже сейчас принять этот законопроект , который уже готов", – добавил он.

Указом президента №820/2022 от 1 декабря введено в действие решение СНБО о деятельности пророссийских религиозных организаций в Украине и ограничительных мерах по ним.

Совет национальной безопасности и обороны ввел санкции против священнослужителей УПЦ МП, в частности, наместника Киево-Печерской Лавры Павла (Лебедя) и экснардепа Вадима Новинского.

5 декабря обыски проходили в спасо-Преображенском монастыре УПЦ МП в Полтавской области.

На сайте президента Украины зарегистрирована петиция об определении как безотлагательного законопроекта о запрете в Украине РПЦ и подчиненных ей структур.

7 декабря СБУ проводила меры безопасности в Волынской и Владимир-Волынской епархии УПЦ МП.

В епархиях Московского патриархата Херсонщины, Черкасщины, Житомирщины и Волыни обнаружили паспорта РФ, "пропуска федеральных советников" и тексты пророссийских молитв.

9 декабря также провели обыск в Свято-Покровском кафедральном соборе УПЦ (МП) в Борисполе Киевской области.