Законопроект о запрете УПЦ (МП) должен быть принят немедленно, - религиовед Козловский
Религиовед Игорь Козловский считает, что законопроект о запрете УПЦ(МП) нужно принимать немедленно без ожидания правки
Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Еспресо"
"Сейчас представители УПЦ(МП) пытаются создать опасное для нас явление. Они пытаются представить себя церковью, которая находится под давлением государства. Поэтому я постоянно отрицаю эти утверждения. Поскольку в УПЦ(МП) проходят обыски и расследование не через имя Иисуса Христа, а из-за пропаганды русского мира", - объяснил Козловский.
Религиовед отметил важность быстрого принятия законопроекта о запрете УПЦ(МП).
"Законопроект о запрете УПЦ(МП) нужно принимать немедленно. Ведь отсрочка приведет к тому, что представители УПЦ(МП) будут разгонять и дальше свои утверждения о том, что их церковь преследуют. В этом есть опасность. Поэтому нужно уже сейчас принять этот законопроект , который уже готов", – добавил он.
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- 7 декабря СБУ проводила меры безопасности в Волынской и Владимир-Волынской епархии УПЦ МП.
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- 9 декабря также провели обыск в Свято-Покровском кафедральном соборе УПЦ (МП) в Борисполе Киевской области.
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