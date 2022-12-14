Об этом в эфире Эспрессо заявила заместитель главы Архитектурной палаты Национального союза архитекторов Украины Анна Кирий.

"Этот законопроект абсолютно выписан под застройщиков. Там есть дискриминационные нормы. Прописаны такие процедуры, что община никоим образом не может обратиться в суд, никак не сможет повлиять на незаконные строительства. Частные контролеры - это картельный сговор, когда такие структуры могут себе позволить организовать только некоторые застройщики. Такие структуры должны иметь договоры страхования на 3 и 5 млн евро в зависимости от класса последствий объекта", - отметила она.

Кирий считает, что застройщик будет контролировать через частную градостроительную структуру, будет контролировать свое же строительство и государства в этом процессе нет вообще.

"Минрегион теперь орган надзора, но он не присматривает над застройщиками. Они не могут рассматривать жалобы, налагать штрафы. В министерство никто не может жаловаться на застройщика. Органы местного самоуправления тоже устранили, им поручили только мониторинг, они не могут даже зайти на строительство". Условные мэры и городской совет не имеют рычагов влияния. Сделали систему, в которой все может руководствоваться частными структурами - экспертиза, проектная компания, контроль. Государства там нет вообще. Такие привилегии сделаны только для застройщиков", - подытожила архитектор.

13 декабря Верховная Рада одобрила закон о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о реформировании сферы градостроительной деятельности .