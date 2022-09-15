Законопроект о признании России государством-спонсором терроризма был внесен в сенат США
Авторами выступили сенаторы от обеих партий.
Об этом сообщил Голос Америки
Законопроект, согласно которому Россия будет признана государством-спонсором терроризма, сенаторы Ричард Блюменталь и Линдси Грэм представили на рассмотрение верхней палаты Конгресса. Если его примут, то против России можно будет подавать иски в суды США за действия в Украине.
"Потребность в этом шаге на сегодняшний день более острая, чем когда-либо ранее", - заявил на пресс-конференции сенатор-демократ Ричард Блюменталь. Еще один автор законопроекта республиканец Линдси Грэм отметил, что "новое юридическое определение пришлет мощный сигнал поддержки Киеву, а также союзникам США и в то же время наложит на Россию суровые наказания и ужесточение санкций".
Оба сенатора настаивают на признании России государством-спонсором терроризма после посещения Киева в июле.
- Напомним, ранее Грэм и Брюменталь призвали администрацию президента Джо Байдена внести РФ в список стран-спонсоров терроризма.
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