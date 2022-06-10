Законопроект о применении конопли в медицинских, научных и промышленных целях внесен в Раду
Премьер-министр Денис Шмыгаль внес в Верховную Раду законопроект о легализации медицинского каннабиса в Украине
Об этом свидетельствуют данные на сайте парламента.
Законопроект называется "О регулировании оборота растений рода конопли (Cannabis) в медицинских, промышленных целях, научной и научно-технической деятельности для создания условий по расширению доступа пациентов к необходимому лечению онкологических заболеваний и посттравматических стрессовых расстройств, полученных в результате войны".
Текст документа еще нет на сайте Рады.
- 7 июня Кабинет министров поддержал законопроект, регулирующий оборот конопли в медицинских, промышленных целях, научной и научно-технической деятельности. Закон должен расширить доступ пациентов к необходимому лечению онкологических заболеваний и посттравматических стрессовых расстройств, полученных в результате войны.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
34.05
Покупка 34.05Продажа 34.94
-
EUR
Покупка 35.91Продажа 37.2
- Актуальное
- Важное