Об этом свидетельствуют данные на сайте парламента.

Законопроект называется "О регулировании оборота растений рода конопли (Cannabis) в медицинских, промышленных целях, научной и научно-технической деятельности для создания условий по расширению доступа пациентов к необходимому лечению онкологических заболеваний и посттравматических стрессовых расстройств, полученных в результате войны".

Текст документа еще нет на сайте Рады.

7 июня Кабинет министров поддержал законопроект, регулирующий оборот конопли в медицинских, промышленных целях, научной и научно-технической деятельности. Закон должен расширить доступ пациентов к необходимому лечению онкологических заболеваний и посттравматических стрессовых расстройств, полученных в результате войны.