Законопроект о повышении зарплат военным Рада рассмотрит уже на этой неделе, - Арахамия

Об этом он сказал на брифинге после заседания фракции "Слуга Народа", передаёт Еспресо.TV.



"Обсуждали законопроекты. Первое - это повышение зарплат в армии. Мы обсуждали, как это реализовать как можно скорее. Думаю, проголосуем на этой неделе в первом чтении", - сказал Арахамия.



Он пояснил, что средства для реализации проекта будут привлечены по перераспределению бюджета,: часть поступит из инфраструктуры, с дорог, еще часть - с повышения ренты на добычу газа.



"Мы внесли в Кабинет министров законопроект о повышении ренты на газ", - добавил Арахамия.

Напомним, 14 февраля президент Владимир Зеленский подписал указ о повышении военных зарплат.

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