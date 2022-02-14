Законопроект о повышении зарплат военным Рада рассмотрит уже на этой неделе, - Арахамия
Глава фракции "Слуга Народа" Давид Арахамия заявил, что законопроект о повышении заработных плат в украинской армии будет рассмотрен уже на этой неделе, деньги планируют привлечь по перераспределению доходов бюджета
Об этом он сказал на брифинге после заседания фракции "Слуга Народа", передаёт Еспресо.TV.
"Обсуждали законопроекты. Первое - это повышение зарплат в армии. Мы обсуждали, как это реализовать как можно скорее. Думаю, проголосуем на этой неделе в первом чтении", - сказал Арахамия.
Он пояснил, что средства для реализации проекта будут привлечены по перераспределению бюджета,: часть поступит из инфраструктуры, с дорог, еще часть - с повышения ренты на добычу газа.
"Мы внесли в Кабинет министров законопроект о повышении ренты на газ", - добавил Арахамия.
- Напомним, 14 февраля президент Владимир Зеленский подписал указ о повышении военных зарплат.
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