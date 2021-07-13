Законопроект о полномочиях Антимонопольного комитета направлен против малых и средних предпринимателей, - Загребельская

Такое мнение она высказала в эфире программы "Комментарий с Кристиной Шкудор" на Еспресо.TV.

"Очень жаль, что господин Арахамия, будучи автором законопроекта о полномочиях Антимонопольного комитета, его не читал. Поскольку там четко предусмотрено право проводить АМКУ обыски в частных помещениях, то есть в квартирах и домах. Но самое страшное то, что обыски могут проводиться даже в любое время суток. Также, в отличие от обысков, которые проводят правоохранительные органы, для АМКУ никакие правила проведения обысков не выписаны. То есть, они могут проводить их как угодно, по любой процедуре и без фиксации", - пояснила Загребельская.



По мнению Загребельской, "слуги" продвигают данный законопроект, поскольку он направлен против малых и средних предпринимателей.



"Я думаю, что все понимают для чего "слуги" продвигают данный законопроект. АМКУ не пойдет с обысками к Ахметову, или к Коломойскому. Наоборот, АМКУ использовать свои полномочия против и для обысков малых и средних предпринимателей", - добавила Загребельская.



Загребельская отметила, что деятельность Антимонопольного Комитета Украины не сконцентрирована на крупных монополиях и олигархических бизнесах. По ее словам, в основном АМКУ налагает штрафы на ФЛП и малые предприятия и использует этот инструмент для оказания давления на бизнес. С другой стороны, по мнению Загребельской, АМКУ таким образом пытается создать видимость реформ и плодотворной работы.



"Как бы Антимонопольный Комитет Украины ни пытался демонстрировать мнимую работу, весь смысл их работы сводится к тому, что должностные лица АМКУ будут получать до полумиллиона заработной платы, почти в 10 раз больше чем сегодня. Также и депутаты, которые проголосуют за этот законопроект получат много "плюшек", - добавила Загребельская.

Напомним, 12 июля президент Владимир Зеленский попросил председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова созвать внеочередное пленарное заседание 13 июля, на котором будут рассматриваться поправки в законодательстве относительно Антимонопольного комитета.