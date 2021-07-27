Законопроект о переходном периоде на оккупированных территориях Рада может рассмотреть осенью, - Резников
Законопроект "О государственной политике переходного периода" на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, а также полуострова Крым планируется к рассмотрению Верховной Радой осенью 2021 года
Об этом заявил вице-премьер Алексей Резников, сообщает Интерфакс-Украина.
"На сегодня мы почти на финализации с точки зрения рассмотрения этого законопроекта в правительстве и после утверждения правительством он будет направлен, соответственно, в Верховную Раду Украины для рассмотрения. Я надеюсь, что осенью, в следующий сессионный период будет время для рассмотрения в парламенте этого законопроекта", - заявил Резников.
По словам Резникова, "это фундаментальный закон, целью которого станет безопасная реинтеграция временно оккупированных территорий и установления доверия между людьми по обе стороны линии соприкосновения".
Он отметил, что "над проектом первого тракта законопроекта работали представители гражданского общества, государственных институтов и иностранных миссий, было обработано около 180 письменных рекомендаций и предложений, из 98 страниц исходного варианта сейчас осталось 30".
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