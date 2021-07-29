Законопроект о НБУ и законах по судебной системе: Зеленский поговорил по телефону с директором-распорядителем МВФ Георгиевой

Об этом сообщает пресс служба Офиса президента.



Зеленский поблагодарил директора-распорядителя Фонда за поддержку Украины во время пандемии



"Транш в $ 2,1 млрд, который мы получили, помог нам поддержать людей, малый и средний бизнес, нашу медицинскую отрасль в период нескольких локдаунов", - сказал Зеленский.



Собеседники также обсудили выполнение текущей программы МВФ stand-by, а именно - основных структурных маяков. Речь шла о двух ключевых законопроектах по усилению корпоративного управления в банках и законах о Высшем совете правосудия и Высшей квалификационной комиссии судей.



Кроме того, Зеленский и Георгиева обменялись мнениями относительно реформ и институциональных изменений в Украине, в частности запуска рынка земли, реформы в области инфраструктуры и принятого парламентом в первом чтении законопроекта о "деолигархизации".



Зеленский отметил, что держит под личным контролем проведение судебной реформы.



Также собеседники обсудили законопроект о Национальном банке Украины, что сейчас разрабатывается с участием международных партнеров и должен быть рассмотрен Верховной Радой осенью, и принятие закона о НАБУ во втором чтении.



Отдельно обсудили темпы восстановления украинской экономики, в частности выполнение госбюджета и показатели экономического роста.



Зеленский пригласил Георгиеву посетить Украину и лично обсудить дальнейшие шаги продуктивного сотрудничества.



Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb