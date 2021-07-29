Законопроект о НБУ и законах по судебной системе: Зеленский поговорил по телефону с директором-распорядителем МВФ Георгиевой
В среду, 28 июля, президент Украины Владимир Зеленский поговорил по телефону с директором-распорядителем Международного валютного фонда Кристалиной Георгиевой
Об этом сообщает пресс служба Офиса президента.
Зеленский поблагодарил директора-распорядителя Фонда за поддержку Украины во время пандемии
"Транш в $ 2,1 млрд, который мы получили, помог нам поддержать людей, малый и средний бизнес, нашу медицинскую отрасль в период нескольких локдаунов", - сказал Зеленский.
Собеседники также обсудили выполнение текущей программы МВФ stand-by, а именно - основных структурных маяков. Речь шла о двух ключевых законопроектах по усилению корпоративного управления в банках и законах о Высшем совете правосудия и Высшей квалификационной комиссии судей.
Кроме того, Зеленский и Георгиева обменялись мнениями относительно реформ и институциональных изменений в Украине, в частности запуска рынка земли, реформы в области инфраструктуры и принятого парламентом в первом чтении законопроекта о "деолигархизации".
Зеленский отметил, что держит под личным контролем проведение судебной реформы.
Также собеседники обсудили законопроект о Национальном банке Украины, что сейчас разрабатывается с участием международных партнеров и должен быть рассмотрен Верховной Радой осенью, и принятие закона о НАБУ во втором чтении.
Отдельно обсудили темпы восстановления украинской экономики, в частности выполнение госбюджета и показатели экономического роста.
Зеленский пригласил Георгиеву посетить Украину и лично обсудить дальнейшие шаги продуктивного сотрудничества.
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