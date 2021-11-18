Законопроект о медицинском каннабисе вынесен на общественное обсуждение

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.



В Минздраве отмечают, что в госреестре лекарственных средств есть лишь несколько препаратов для лечения болезни Альцгеймера, а лекарства для детей, страдающих этим недугом, вообще отсутствуют. Использование медицинского каннабиса для обезболивания может помочь таким пациентам.



Закопроект об использовании медицинского каннабиса предлагает:

урегулировать вопросы обеспечения доступа пациентов к препаратам с каннабиса для лечения хронической боли, болезни Альцгеймера, болезни Паркинсона и других заболеваний;

создать условия для полноценного применения растений в медицинской и научной деятельности, в частности, для разработки клинических исследований и государственной регистрации действенных лекарственных средств или протоколов лечения, предусматривающих использование продуктов с содержанием каннабиноидов;

обеспечить контроль за оборотом таких средств с целью предотвращения употребления их не по медицинскому назначению;

установить требования и определить особенности контролируемого обращения конопли и определить требования к тем, кто может совершать операции, связанные с обращением каннабиса;

способствовать повышению уровня и качества медицины путем применения более эффективных лекарственных средств и методов лечения, в частности, в сфере паллиативной медицины.