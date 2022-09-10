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Законопроект "О медиа" угрожает тоталитаризмом в медийной сфере, - Интернет Ассоциация Украины

10 сентября, 2022 суббота
16:18
Общество

ИнАУ направила письма руководителям профильных парламентских комитетов о предложениях к проекту Закона "О медиа"

Об этом сообщили на сайте Интернет Ассоциации Украины.

Разработчики законопроекта декларируют, что предлагаемые ими новации направлены на обеспечение свободы выражения мнений, свободное распространение информации, защиту прав пользователей медиа-сервисов, стимулирование конкурентной среды, равноправия и независимости медиа.

ИнАУ считает, что содержание законопроекта полностью противоречит этим декларациям, несет значительные риски увеличения цензуры и создает предпосылки для коррупции. Причем речь в данном случае идет не об объективных военных ограничениях - абсолютное большинство новаций направлены на мирное время.

Как отмечают в Ассоциации, законопроект предлагает:

- увеличение полномочий Национального совета Украины по телевидению и радиовещанию, которое, по мнению авторов, должно издавать свои правовые акты без согласования и регистрации, единолично прекращать деятельность медиа, налагать штрафы, а также осуществлять государственный надзор и контроль не только в сфере медиа, но и за ее пределами;

- внесудебный запрет на распространение медиа, причем не в условиях действия военного положения, ограничение доступа абонентов к информации без решения суда;

- предоставление Нацсовету права требовать ограничения доступа к социальным сетям и исключения из результатов поисковых систем;

- возложение на провайдеров доступа в Интернет обязательства ограничения доступа к контенту, которые технически не могут быть выполнены, ведь корректное ограничение доступа к вебсайту возможно на уровне владельца сайта или хостинга;

- дискриминационные подходы к онлайн-медиа по сравнению с другими медиа.

  • 3 августа украинские телеком-операторы и провайдеры получили от европейских коллег около 1 300 единиц оборудования на $500 тыс. в рамках проекта Keep Ukraine Connected, в том числе Интернет Ассоциации Украины.

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Украина
журналисты
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