Об этом сообщили на сайте Интернет Ассоциации Украины.

Разработчики законопроекта декларируют, что предлагаемые ими новации направлены на обеспечение свободы выражения мнений, свободное распространение информации, защиту прав пользователей медиа-сервисов, стимулирование конкурентной среды, равноправия и независимости медиа.

ИнАУ считает, что содержание законопроекта полностью противоречит этим декларациям, несет значительные риски увеличения цензуры и создает предпосылки для коррупции. Причем речь в данном случае идет не об объективных военных ограничениях - абсолютное большинство новаций направлены на мирное время.

Как отмечают в Ассоциации, законопроект предлагает:

- увеличение полномочий Национального совета Украины по телевидению и радиовещанию, которое, по мнению авторов, должно издавать свои правовые акты без согласования и регистрации, единолично прекращать деятельность медиа, налагать штрафы, а также осуществлять государственный надзор и контроль не только в сфере медиа, но и за ее пределами;

- внесудебный запрет на распространение медиа, причем не в условиях действия военного положения, ограничение доступа абонентов к информации без решения суда;

- предоставление Нацсовету права требовать ограничения доступа к социальным сетям и исключения из результатов поисковых систем;

- возложение на провайдеров доступа в Интернет обязательства ограничения доступа к контенту, которые технически не могут быть выполнены, ведь корректное ограничение доступа к вебсайту возможно на уровне владельца сайта или хостинга;

- дискриминационные подходы к онлайн-медиа по сравнению с другими медиа.

3 августа украинские телеком-операторы и провайдеры получили от европейских коллег около 1 300 единиц оборудования на $500 тыс. в рамках проекта Keep Ukraine Connected, в том числе Интернет Ассоциации Украины.

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