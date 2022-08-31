Об этом сообщает Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень в фейсбуке.

По словам языкового омбудсмена Тараса Кременя, принятый Верховной Радой Украины в первом чтении законопроект о медиа должен быть существенно доработан, чтобы не допустить сужения сферы использования украинского языка.

"Любой законопроект должен прежде всего учитывать особенности национального законодательства. Поэтому дискуссии с европейскими партнерами не должны стать дискриминационными для национальных интересов", - пишет Кремень. По словам Тараса Кременя, к этому документу есть оговорки со стороны украинского общества, части народных депутатов Украины и представителей медиасреды, поэтому документ нужно существенно усовершенствовать.

"Украинский язык всегда был и будет оставаться носителем украинской идентичности. Любые попытки сузить сферу его функционирования могут нанести урон украинской государственности. Поэтому я призываю народных депутатов Украины быть максимально конструктивными при принятии соответствующих решений при обсуждении этого документа до второго чтения. Надеюсь, что в окончательной версии все чувствительные составляющие проекта закона будут убраны", - подчеркнул Кремень.

23 августа комитет Верховной Рады проголосовал за то, чтобы рекомендовать парламенту рассмотреть закон о СМИ. Против проголосовали только Николай Княжицкий, Владимир Вятрович и София Федина из Европейской Солидарности.

25 августа народный депутат Украины Николай Княжицкий отметил, что власть сосредотачивается на концентрации всех медиа в одних руках ради собственной пропаганды.

Николай Княжицкий, народный депутат Украины, отметил, что большинство от Слуги народа вынесли на голосование законопроект о медиа с определенными приложениями, которые никак не касаются европейской интеграции, а скорее русификации, ограничения свободы слова и многих очень негативных вещей.

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