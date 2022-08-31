Законопроект "О медиа" нужно существенно доработать, чтобы не допустить сужения сферы использования государственного языка, - языковой омбудсмен
Языковой омбудсмен Тарас Кремень подчеркнул, что принятый Верховной Радой Украины в первом чтении законопроект "О медиа" необходимо существенно доработать для сохранения сферы функционирования украинского языка
Об этом сообщает Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень в фейсбуке.
По словам языкового омбудсмена Тараса Кременя, принятый Верховной Радой Украины в первом чтении законопроект о медиа должен быть существенно доработан, чтобы не допустить сужения сферы использования украинского языка.
По словам Тараса Кременя, к этому документу есть оговорки со стороны украинского общества, части народных депутатов Украины и представителей медиасреды, поэтому документ нужно существенно усовершенствовать.
- 23 августа комитет Верховной Рады проголосовал за то, чтобы рекомендовать парламенту рассмотреть закон о СМИ. Против проголосовали только Николай Княжицкий, Владимир Вятрович и София Федина из Европейской Солидарности.
- 25 августа народный депутат Украины Николай Княжицкий отметил, что власть сосредотачивается на концентрации всех медиа в одних руках ради собственной пропаганды.
- Николай Княжицкий, народный депутат Украины, отметил, что большинство от Слуги народа вынесли на голосование законопроект о медиа с определенными приложениями, которые никак не касаются европейской интеграции, а скорее русификации, ограничения свободы слова и многих очень негативных вещей.
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