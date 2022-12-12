Законопроект о медиа, который вносят в Раду, далек от европейских стандартов
Власти готовы провалить украинскую евроинтеграцию ради собственной политической пропаганды
В Раду выносится Закон о СМИ. Его принятие было одним из наших обязательств при получении кандидатства в ЕС. В законе есть положительные новеллы, но в целом он, к сожалению, имеет много слабых сторон. Некоторые из них прямо противоречат нашим обязательствам перед ЕС. Напишу о них ниже.
В ходе обсуждения закона с представителями правительства, фракций и посла ЕС в Украине. Мы с коллегой Викторией Сюмар высказали замечание. Коллеги из большинства обещали подумать о переменах. Мы тоже говорили, что законы важны, но когда из эфира выбрасываются незаконно независимые телеканалы это похоже на фарс.
Каналы в тот же вечер включили в эфир, и мы зафиксировали это. Но к утру поступило, пожалуй, указание каналы выключить и на компромиссы не идти. Поэтому новый Закон о медиа возвращает нас в домашние времена. Следите за голосованием. Те, кто за него будут голосовать в таком виде, впоследствии будут сожалеть о собственных ошибках.
Печатаю здесь замечания и фото присутствия полусуточной трансляции Эспрессо (Пятый и Прямой тоже были в эфире), пока "борцы за свободу слова" снова их не отключили.
Принятие закона о СМИ является одной из ключевых евроинтеграционных реформ. Реформа настолько важна, что Европейская комиссия среди 7 требований к Украине как кандидату в члены Европейского Союза прямо предусмотрела необходимость принятия нового медийного закона, который бы отвечал европейским принципам и согласовался с Директивой об аудиовизуальных медиауслугах.
Однако все указывает на то, что украинские власти готовы провалить украинскую евроинтеграцию ради собственной политической пропаганды.
Оппозиция понимает важность принятия закона о медиа и признает, что его отдельные положения соответствуют европейским подходам.
Вместе с тем есть ряд принципиальных вопросов, которые делают закон о медиа далеким от европейских стандартов, а реформу только на бумаге. Такой закон оппозиция поддержать не готова по следующим причинам.
1) Недопустимость возвращения государственного телевидения
Еще в 2005 году ПАСЕ в своей Резолюции №1466 по Украине призвала власти ликвидировать государственные медиа, превратив их в общественные. Ни в одной цивилизованной стране нет государственного телевидения и это важный общеевропейский принцип.
В Европе существует дуальная система телевидения: общественное и частное. Государственного, где за бюджетные средства фактически показывают пропаганду политической силы власти – не существует.
Соответствующая реформа государственных медиа в Украине с успехом проведена в прошлые годы, государственный телеканал ликвидирован, на его базе создан общественный вещатель, внесены изменения в законодательство и государству запрещено быть владельцем любых медиа, кроме общественного.
Парламентский телеканал "Рада" фактически оставался информационным бюллетенем работы парламента и транслировал заседание Верховной Рады Украины и ее органов, что было не запрещено.
Однако, начиная с 2021 года, действующая власть последовательно отказывается от проведенной ранее реформы, восстанавливая государственные медиа и финансируя их средствами налогоплательщиков. В частности, с декабря 2021 года на базе парламентского телеканала "Рада" фактически работает государственное информационное пропагандистское телевидение. Оппозицию в эфир телеканала не приглашают, а независимые мониторинги печати ярко подтверждают ключевую черту государственного вещания: объемы политического пиара исполнительной власти и парламентского большинства в эфире телеканала "Рада" в разы превышают ближайших конкурентов.
И в законе о медиа власти легализовывают статус телеканала "РАДА" как государственного вещателя. Соответствующие ограничения по запрету государству владеть медиа в законопроекте снимаются. Кроме того, закон о медиа устанавливает, что парламентский телеканал "Рада" должен в обязательном порядке входить в состав универсального медиасервиса.
То есть вместо того, чтобы продвигаться вперед на пути к евроинтеграции, власти отвергают важную реформу медиа на уровень 2005 года, когда нам впервые официально указали на недопустимость существования в европейской стране государственных пропагандистских медиа.
2) Блокировка украинских онлайн-медиа без решения суда
Законопроект предусматривает, что украинские незарегистрированные онлайн медиа могут быть заблокированы решением Национального совета Украины по телевидению и радиовещанию без решения суда, сроком на 14 дней.
Мы считаем, что такая ситуация недопустима в демократическом европейском государстве и может привести к несправедливому ограничению прав онлайн медиа и использованию инструмента блокировки для цензурирования украинского интернет-пространства.
Онлайн медиа не может защитить свои права иначе как обжаловать соответствующее решение в судебном порядке. И для этого ему следует обратиться в известный многочисленными коррупционными скандалами Окружной административный суд города Киева (ОАСК). Показательно, что государственный департамент США объявил о введении санкций против главы ОАСК Павла Вовка, а также двух ближайших членов его семьи за требование взятки в обмен на вмешательство в судебные и другие публичные процессы. Можно ли надеяться на справедливую защиту в таком суде?
Пока судебная система не реформирована до конца и ОАСК вместе со всеми известными судьями продолжают свою работу, онлайн медиа, готовящая критические материалы, которые могут не нравиться властям, стоит перед угрозой блокирования как способа давления и редакционной политики.
3) Реформа не может быть только на бумаге
Важно не только принятие обновленного закона о медиа, но и его практическая реализация. Несмотря на акцентирование внимания на необходимости принятия закона о медиа, который бы отвечал европейскому законодательству, власти без всяких оснований, решений, документов цинично отключили цифровое вещание (DTTV) общеукраинских информационных телеканалов.
Общеизвестно, что в апреле 2022 года места в цифровом эфире трех независимых от власти информационных телеканалов – Прямого, Эспрессо и 5-го канала – были незаконно отданы телеканалу Рада, а вещание этих каналов в цифровой сети прекращено. Несмотря на то, что не существует никаких законных оснований для таких действий, а лицензии этих телеканалов остаются в силе, на сегодняшний день ни один государственный орган не предпринял каких-либо действий для возобновления вещания телеканалов согласно их лицензиям. Государственные органы, прикрываясь военным положением, молчаливо одобряют такую ситуацию. Публичная петиция о возвращении этих каналов быстро набрала необходимые для рассмотрения 25 тысяч голосов. Но, несмотря на это, вещание трех телеканалов так и не было возобновлено.
Такая ситуация недопустима в европейской демократической стране. Это не что иное, как политическая цензура. Власти демонстрируют сегодня полную неготовность выполнять закон о медиа и обеспечивать свободу слова в соответствии с европейскими стандартами.
Мы не можем поддерживать циничные решения властей. Ни один закон о медиа не может быть назван европейским, если в стране могут без нарушений или других законных оснований, руководствуясь телефонным звонком представителя власти, отключить вещание общенационального телеканала и ни один государственный орган не может этому помочь.
Важность реформы медиа не вызывает сомнений. Евросоюз неоднозначно дал понять, что мы не сможем сохранить статус кандидата в члены ЕС, если не приведем собственное законодательство о медиа в соответствие с европейскими правилами. Власти нагло пытаются исказить закон о медиа, проталкивая туда неприемлемые с точки зрения ЕС правила. Понятно, что это ставит под угрозу интеграцию Украины с ЕС, поэтому это ни при каких условиях не может быть поддержано.
Об авторе. Николай Княжицкий, народный депутат Украины, журналист.
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