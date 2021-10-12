Законопроект о двойном гражданстве вскоре передадут в Раду, - Енин

Об этом в интервью Радио Свобода сообщил первый заместитель министра внутренних дел Евгений Енин.

"Мы активно работаем над тем, чтобы решить вопрос множественного гражданства. За пределами Украины находятся десятки миллионов этнических украинский, которые хотели бы более активно участвовать в процессах на территории нашего государства. В ближайшее время мы выйдем с соответствующим законопроектом, который, я надеюсь, оперативно рассмотрит Верховная Рада Украины. Здесь важно найти правильный баланс - расширить участие наших соотечественников, которые, по моему мнению, не должны отказываться от другого гражданства, в частности, если оно принадлежит странам ЕС или НАТО. Так же они могли бы получить украинское гражданство ", - сказал Енин.



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По его словам, закон может появиться менее чем через год.

Напомним, в октябре 2019 года министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил о необходимости введения в Украине двойного гражданства.

6 сентября 2020 года Кулеба заявил, что МИД работает с парламентом над законопроектом о двойном гражданстве.

Кулеба считает реальными шансы на принятие закона, который будет регулировать ситуацию с двойным гражданством в Украине.