Законопроект о двойном гражданстве вскоре передадут в Раду, - Енин
Законопроект о двойном гражданстве для жителей Украины вскоре представят на рассмотрение парламента
Об этом в интервью Радио Свобода сообщил первый заместитель министра внутренних дел Евгений Енин.
"Мы активно работаем над тем, чтобы решить вопрос множественного гражданства. За пределами Украины находятся десятки миллионов этнических украинский, которые хотели бы более активно участвовать в процессах на территории нашего государства. В ближайшее время мы выйдем с соответствующим законопроектом, который, я надеюсь, оперативно рассмотрит Верховная Рада Украины. Здесь важно найти правильный баланс - расширить участие наших соотечественников, которые, по моему мнению, не должны отказываться от другого гражданства, в частности, если оно принадлежит странам ЕС или НАТО. Так же они могли бы получить украинское гражданство ", - сказал Енин.
Читайте также: Без РФ: в Украине планируют разрешить двойное гражданство с ЕС и другими дружественными странами - Резников
По его словам, закон может появиться менее чем через год.
- Напомним, в октябре 2019 года министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил о необходимости введения в Украине двойного гражданства.
- 6 сентября 2020 года Кулеба заявил, что МИД работает с парламентом над законопроектом о двойном гражданстве.
- Кулеба считает реальными шансы на принятие закона, который будет регулировать ситуацию с двойным гражданством в Украине.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.28
Покупка 26.28Продажа 26.5
-
EUR
Покупка 30.29Продажа 30.65
- Актуальное
- Важное