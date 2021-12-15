Законопроект 5600 и введение обязательных РРО могут загнать бизнес в тень, — нардепка Клименко

Такую оговорку озвучила Юлия Клименко, нардепка от "Голоса", в эфире программы Большой эфир Василия Зимы на телеканале "Еспресо".



"Есть риск того, что предприниматели поживут немного с законопроектом 5600 и увидят, как он действует, просто уйдут в тень или будут закрывать свои бизнесы. Особенно, если Налоговая в полной мере будет пользоваться теми полномочиями, которые ей предоставили", — сказала Клименко.



По ее словам, ситуацию может усугубить общая фискализация и внедрение обязательных кассовых аппаратов или программного РРО.



"Я думаю, что многие бизнесы будут думать, им ли открывать офисы в Польше, им ли закрывать офисы в Украине и что им дальше делать, или пойти просто наемными сотрудниками", — предполагает народная депутат.

В июне 2021 года Кабмин зарегистрировал в Верховной Раде законопроект №5600 о внесении изменений в Налоговый кодекс.

В июле Верховная Рада поддержала этот законопроект за основу.

"Ресурсный" законопроект занял второе место по количеству правок ко второму чтению за всю историю голосований Верховной Рады.

В сентябре его дважды снимали во втором чтении.

30 ноября Верховная Рада поддержала во втором чтении законопроект "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые законодательные акты по обеспечению сбалансированности бюджетных поступлений" (№5600).

Верховная Рада 14 декабря рассмотрела и провалила все постановления об отмене принятия законопроекта №5600 о внесении изменений в налоговый кодекс. Таким образом, нардепы разблокировали документ для подписания спикером и президентом.