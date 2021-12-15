Законопроект 5600 и введение обязательных РРО могут загнать бизнес в тень, — нардепка Клименко
Принятый парламентом законопроект 5600 вместе с фискализацией и введением обязательных регистраторов расчетных операций (РРО) могут увеличить объемы теневого бизнеса
Такую оговорку озвучила Юлия Клименко, нардепка от "Голоса", в эфире программы Большой эфир Василия Зимы на телеканале "Еспресо".
"Есть риск того, что предприниматели поживут немного с законопроектом 5600 и увидят, как он действует, просто уйдут в тень или будут закрывать свои бизнесы. Особенно, если Налоговая в полной мере будет пользоваться теми полномочиями, которые ей предоставили", — сказала Клименко.
По ее словам, ситуацию может усугубить общая фискализация и внедрение обязательных кассовых аппаратов или программного РРО.
"Я думаю, что многие бизнесы будут думать, им ли открывать офисы в Польше, им ли закрывать офисы в Украине и что им дальше делать, или пойти просто наемными сотрудниками", — предполагает народная депутат.
- В июне 2021 года Кабмин зарегистрировал в Верховной Раде законопроект №5600 о внесении изменений в Налоговый кодекс.
- В июле Верховная Рада поддержала этот законопроект за основу.
- "Ресурсный" законопроект занял второе место по количеству правок ко второму чтению за всю историю голосований Верховной Рады.
- В сентябре его дважды снимали во втором чтении.
- 30 ноября Верховная Рада поддержала во втором чтении законопроект "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые законодательные акты по обеспечению сбалансированности бюджетных поступлений" (№5600).
- Верховная Рада 14 декабря рассмотрела и провалила все постановления об отмене принятия законопроекта №5600 о внесении изменений в налоговый кодекс. Таким образом, нардепы разблокировали документ для подписания спикером и президентом.
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