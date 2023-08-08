Закономерность чуда
Я верю в возможность неожиданного, быстрого, положительного изменения ситуации. Вижу в таких изменениях вмешательство Божие
Но знаю, что оно возможно только при упорном, рационально рассчитанном движении к цели. Пусть даже путь к ней на этапе планирования выглядит очень трудным и длинным. Или даже так – особенно, если ожидается тяжелый и долгий путь, но тому, кто решился, хватает отваги начать его.
Чудо – лишь ускоритель, благодаря которому цель достигается быстрее и меньшими усилиями/ресурсами.
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Стратегии, рассчитанные на чудо – провальные. Бог помогает тем, кто знает, как добиться цели без его вмешательства и уже прилагает для этого максимум усилий.
Об авторе. Владимир Вятрович, историк, народный депутат.
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