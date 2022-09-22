Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что в США усилили давление на ведущих банкиров страны, чтобы те заняли более жесткую позицию по ведению бизнеса с Китаем на фоне роста напряженности между Вашингтоном и Пекином по поводу суверенитета Тайваня и соблюдения прав человека в КНР.

21 сентября, во время слушаний в Комитете по финансовым услугам Палаты представителей, конгрессмен-республиканец Блейн Люткемейер спросил руководителей банков о том, как они будут реагировать на гипотетический случай китайского вторжения на Тайвань.

Законодатели также попросили генеральных директоров осудить нарушения прав человека в Китае, в отличие от предыдущих слушаний, которые, как правило, сосредотачивались на внутренних вопросах, таких как жилье и защита потребителей.

"Мы будем следовать указаниям правительства, которые десятилетиями были направлены на сотрудничество с Китаем. Если они изменят эту позицию, мы ее немедленно изменим, как мы это сделали в России", - сказал главный исполнительный директор Bank of America (BAC.N) Брайан Мойниган .

Гиганты Уолл-стрит, включая JPMorgan, Goldman Sachs и Morgan Stanley, в последние годы стремились расширить свой бизнес в Китае, второй по величине экономике мира.

20 августа журналист Виталий Портников отметил, что Китаю нужно, чтобы Запад был унижен, а сделать это можно только полной победой России над Украиной. Россия и Китай с авторитарными режимами являются абсолютно логичными союзниками, поэтому Китай в этой войне не является нейтральным.

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