Законодатели США усиливают давление на крупные банки из-за связей с Китаем, - Reuters
Законодатели США усилили давление на ведущих банкиров страны, чтобы те заняли более жесткую позицию в ведении бизнеса с Китаем
Об этом сообщает Reuters.
Отмечается, что в США усилили давление на ведущих банкиров страны, чтобы те заняли более жесткую позицию по ведению бизнеса с Китаем на фоне роста напряженности между Вашингтоном и Пекином по поводу суверенитета Тайваня и соблюдения прав человека в КНР.
21 сентября, во время слушаний в Комитете по финансовым услугам Палаты представителей, конгрессмен-республиканец Блейн Люткемейер спросил руководителей банков о том, как они будут реагировать на гипотетический случай китайского вторжения на Тайвань.
Законодатели также попросили генеральных директоров осудить нарушения прав человека в Китае, в отличие от предыдущих слушаний, которые, как правило, сосредотачивались на внутренних вопросах, таких как жилье и защита потребителей.
"Мы будем следовать указаниям правительства, которые десятилетиями были направлены на сотрудничество с Китаем. Если они изменят эту позицию, мы ее немедленно изменим, как мы это сделали в России", - сказал главный исполнительный директор Bank of America (BAC.N) Брайан Мойниган .
Гиганты Уолл-стрит, включая JPMorgan, Goldman Sachs и Morgan Stanley, в последние годы стремились расширить свой бизнес в Китае, второй по величине экономике мира.
- 20 августа журналист Виталий Портников отметил, что Китаю нужно, чтобы Запад был унижен, а сделать это можно только полной победой России над Украиной. Россия и Китай с авторитарными режимами являются абсолютно логичными союзниками, поэтому Китай в этой войне не является нейтральным.
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