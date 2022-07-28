Законодатели США призвали Facebook, Twitter и Telegram усилить борьбу с российской дезинформацией
Американские сенаторы призвали Facebook, Twitter и Telegram остановить попытки России распространять испаноязычную дезинформацию о вторжении в Украину
Об этом пишет Reuters.
Сенаторы Боб Менендес, Тим Кейн и Билл Кэссиди попросили компании лучше модерировать российские медиа, в том числе RT Espanol и Sputnik Mundo. Они направили соответствующие письма генеральному директору Telegram Павлу Дурову, генеральному директору Twitter Парагу Агравалу и Марку Цукербергу, генеральному директору Meta.
"Мы знаем, что дезинформационные кампании испаноязычных российских государственных СМИ, нацеленные на аудиторию Латинской Америки и стран Карибского бассейна, получают внимание испаноязычных сообществ в Соединенных Штатах, нанося прямой ущерб нашим национальным интересам", - говорится в трех письмах.
Издание сообщает, что представители Facebook и Twitter не сразу ответили на запрос о комментариях, пока связаться с Telegram не удалось.
Добавляют, что группа из 21 законодателя США направила подобное письмо в Facebook в апреле.
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