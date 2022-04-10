Законных оснований и документов по отключению "Эспрессо" из сети Т2 не было, это похоже на политические разборки, - политолог
Юрист-международник, политический эксперт Андрей Смолий считает, что отключение телеканалов "Эспрессо", "5 канала" и "Прямого" из сети Т2 похоже на политические разборки, ведь законных оснований и документов на этот счет не было
Политический эксперт рассказал об этом в эфире Еспресо.TV.
"Я не видел от оппозиционных медиа, это касается телеканалов "Эспрессо", "5 канал", "Прямой", чтобы там была какая-то пропаганда или какие-то антивластные вещи. Так или иначе, мнения разные могут быть, но мнений, касающихся военной стратегии , обсуждений вопросов планирования наступления или чего-либо - конечно, этого быть сейчас не должно", - отметил Смолий.
Эксперт добавил, что в правовых государствах, к которым относится и Украина, должно быть законное основание для таких действий, как отключение телеканалов из цифрового эфира.
"Лично я не видел никаких законных оснований и никакого документа по отключению "Эспрессо" и других телеканалов из сети Т2. Вот, пожалуй, и укладывается в политические разборки, которых сегодня быть не должно", - заметил Андрей Смолий.
- Напомним, 4 апреля концерн РРТ выключил "Эспрессо", "Прямой" и 5 канал из цифрового эфира. Телеканалы обратились к президенту, СНБО, СБУ, Минобороны и Нацсовету по вопросам телевидения и радиовещания с письмами по отключению вещания. Телеканалы требуют от концерна РРТ возобновить вещание каналов.
- Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания заявил, что не принимал решения об отключении телеканалов "Прямой", "5 канал" и "Эспрессо".
- Более 150 представителей украинской научной и культурной интеллигенции подписали письмо президенту Украины, Национальному совету по вопросам телевидения и радиовещания, Совету национальной безопасности и обороны, в котором выражают поддержку телеканалам "Эспрессо", "Прямому" и 5-му и свободе слова в Украине, и требуют восстановить их вещание в цифровом эфире.
- Депутаты от "Евросолидарности" Николай Княжицкий, София Федина и Олег Синютка нашли в Ковеле концерн РРТ, выключивший из эфира Эспрессо, Прямой и 5 канал, и попросили немедленно включить каналы.
- Политолог Игорь Рейтерович считает, что в решении отключения определенных каналов, среди которых "Эспрессо", есть попытка установить тотальный контроль над информационным пространством.
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