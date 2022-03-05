Законные власти Энергодара вернулись в здание исполкома, безопасная эвакуация пока невозможна, - городской голова
Законные власти Энергодара вернулись в здание исполкома, город будут патрулировать местные жители, но безопасно эвакуировать жителей пока невозможно
Об этом сообщил энергодарский городской голова Дмитрий Орлов.
"Городские власти снова вернулись в здание исполкома. Надеемся, так будет и дальше и мы сможем нормально работать. На многочисленные вопросы о возможности эвакуации женщин и детей. Сейчас безопасного зеленого коридора нет!" – сказал он.
Мэр добавил, что правительство с международными организациями прорабатывают создание гуманитарного коридора.
"Энергодар находится в приоритете. Мы обязательно уведомим, когда сможем эвакуировать людей", - отметил Орлов.
Он призвал не использовать сейчас личный автотранспорт и убрать его от подъездов, чтобы он не мешал скорым и пожарным машинам, мусоровозу.
Комендантский час в Энергодаре длится с 18:00 до 05:30.
- Напомним, ночью 4 марта российские захватчики атаковали крупнейшую в Европе Запорожскую АЭС. В результате атаки горел учебно-тренировочный корпус, отключен третий энергоблок.
- По состоянию на данный момент пожар на Запорожской АЭС потушили.
- 4 марта в Энергодаре не было чужестранцев и обстрелов, а на ЗАЭС радиационный фон был в норме, однако жителей призывали меньше находиться на улице.
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