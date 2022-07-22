Об этом в эфире Эспрессо сказал народный депутат Украины Николай Княжицкий.

"Это история для меня абсурдна, потому что Конституция запрещает лишать гражданства. Есть казус Саакашвили, когда был отменен указ о предоставлении, потому что он подал ложные данные и Зеленский сказал, что этот указ был отменен незаконно, потому что никто не может лишить гражданства", - отметил он.

Княжицкий добавил, что точно неизвестно лишили Корбана гражданства или нет.

"Я видел фото указа, который публиковал нардеп Власенко – там есть депутат Васильковский, указ датирован 18 июля, он был в зале Рады и голосовал. То есть выходит голосовал негражданин Украины – чего же его тогда пустили? Если этот указ правдив, то это странно" , – заявил нардеп.

Он добавил, что на границе Корбану говорят, что не могут пустить и не показывают адвокатам указ о лишении гражданства.

"Есть норма в законе, которая говорит о том, что человек теряет гражданство, если добровольно олучает гражданство другой страны. Законом до конца – это не урегулировано, но что произошло с Корбаном для меня не до конца понятно. Я только понимаю, что законного способа лишить его гражданства я не вижу, равно как и не пускать его в Украину. Это как выключали каналы из эфира, не выпускали Порошенко за границу", - отметил Княжицкий.

По его мнению, не может европейская страна действовать таким образом, даже если хочется

"Я не являюсь симпатиком Корбана. Каждый гражданин, как бы мы к нему не относились, должен иметь защищенные права. Не плюйте на закон, на нашу европейскую перспективу и не стройте авторитаризм. Это ситуация, которая имеет в себе признаки беззакония, его в демократической стране не может быть. Если мы не будем демократической страной – мы не будем иметь поддержки Запада и нам будет сложнее победить в этой войне. Цена каждого беззакония – она в цене украинцев, которых привозят хоронить в города вне фронта", – подытожил нардеп.

Народный депутат Сергей Власенко опубликовал якобы копию указа президента Украины о прекращении гражданства нескольких влиятельных лиц, в частности бизнесменов Геннадия Корбана и Игоря Коломойского.

22 июля Геннадия Корбана задержали на границе и изъяли у него паспорт гражданина Украины.