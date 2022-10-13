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Закончится ли эта война привычным "горе побежденным"?

13 октября, 2022 четверг
16:21
Мнение

Циничный парадокс войны состоит в том, что для того, чтобы начинать мириться с врагом, нужно его как можно больше убить

Концепция Vae victis – горе побежденным – завершала практически все войны до Первой мировой включительно.

В войнах всех видов и калибров на протяжении всей истории человечества проигравшие страны, территории или города давали на несколько дней на откуп победителям, считавшим своим правом награбить трофеев, изнасиловать все, что движется, реализовать все виды мести, которые только желало их искалеченное войной сознание и нравственное состояние.

Первым водоразделом между Vae victis и цивилизованным способом завершения войны стала Вторая мировая. Американцы с британцами, как только война закончилась, сразу потеряли интерес к тем, кто в них еще месяц назад стрелял и в кого стреляли они.

Даже из Версальского договора, соглашения, ознаменовавшего завершение Первой мировой войны, совершили акт унижения Германии, которую заставили раздавать свои земли, отказаться от армии и флота и платить высокие репарации. К чему это потом привело – это уже другая тема.

Первым водоразделом между Vae victis и цивилизованным способом завершения войны стала Вторая мировая. Берлин, как известно, взяли союзнические войска СССР, Британии, США и других стран — но о неделе массовых беспорядков, изнасилований и грабежей известно только со стороны Красной армии. Американцы с британцами, как только война закончилась, сразу потеряли интерес к тем, кто в них еще месяц назад стрелял и в кого стреляли они.

Самым показательным примером отношения к проигравшим является Япония. Как известно, японцы были союзниками Гитлера и воевали с американцами, нападение на Перл-Харбор, многолетнее издевательство над пленными американцами и все это. А с СССР у японцев был подписан договор о ненападении, который СССР нарушил и напал на Японию 9 августа 1945 года. На страну, которая уже собиралась капитулировать и сделала это раньше, чем через месяц. И если после капитуляции Японии американцы, сражавшиеся с ними почти 5 лет, — провели Токийский трибунал над генералами, а всех пленных просто отпустили домой, то СССР, воевавший с японцами менее месяца, — отправил множество пленных японцев в лагеря и на свою территорию в качества бесплатной рабочей силы Представьте, пленные японцы даже работали в Украине и отстраивали предприятия, к разрушениям которых они не имели никакого отношения.

Не стоит ожидать, что после окончания войны американцы и европейцы перестанут разговаривать с русскими на сто лет. Нет, они уже научились завершать войны цивилизованно

К чему я все это веду. Мы здесь предоставляем России и россиянам масштабные исторические цели и военную стратегию, но большинство из них тупо не отстреливают, зачем они воюют. И единственное, что они умеют на временно оккупированных территориях – это делать "горе побежденным". Грабить, насиловать, издеваться и убивать без разбора гражданских. Это тактика всех варваров прошлого и сохранившихся до настоящего времени реликтовых варваров — русских.

Поэтому бесполезно ожидать, что после окончания войны американцы и европейцы перестанут разговаривать с русскими на сто лет. Нет, они уже научились завершать войны цивилизованно. Особенно те, в которых непосредственное участие не принимают. Уже через несколько лет, пацифицировав Россию и россиян, они возобновят с ними дипломатические, экономические и политические отношения. Как восстановили с японцами, германцами, итальянцами и другими. Труднее будет нам — носителям непосредственной травмы и супермотивированным на месть до десятого колена. Как мы поведем себя потом – для меня целая загадка. Вполне возможно, что просто забудем лет через двадцать, как забыли уже грузины, которым мы сейчас удивляемся, как они так могут пускать их к себе.

Но до того еще нужно дожить, да. Цинический парадокс войны состоит в том, что для того, чтобы начинать мириться с врагом, нужно его как можно больше убить, чтобы эту войну прекратить и получить шанс на "после войны".

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Об авторе: Владимир Гевко, маркетолог, блоггер

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