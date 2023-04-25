"Закончим Третьей мировой": Трамп отреагировал на решение Байдена идти на второй президентский срок
Экс-глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что в случае переизбрания Джо Байдена на пост президента США возрастет угроза Третьей мировой войны
Об этом Трамп рассказал в интервью Newsmax .
"Думаю, может произойти что-то плохое. У этой страны проблемы, мы закончим Третьей мировой войной. Они говорят о ядерном оружии, а у нас человек, который не понимает, что происходит", - прокомментировал Дональд Трамп заявление Джо Байдена об участии в президентских выборах в 2024 году.
Трамп добавил, что РФ не решилась бы начать полномасштабное вторжение в Украину, а вокруг Тайваня не росло бы напряжение, останься он в Белом доме.
"У вас есть Китай и Тайвань: они никогда не говорили так, когда я был там. Они знали, что так говорить нельзя. Были нулевые шансы, что Украина и Россия делали бы то, что они делают сейчас. Нулевые шансы, что Россия начала бы вторжение. Я бы нашел общий язык с Путиным, и Путин никогда бы этого не сделал", - убежден Трамп.
Он также подчеркнул, что США продемонстрировали слабость, выйдя из Афганистана в 2021 году, что имело большие геополитические последствия.
"Это было шокирующим, и во многом это было связано с Афганистаном, мы выглядели такими глупыми и такими слабыми, когда они сдали Афганистан. Я думаю, что это был самый позорный момент в истории нашей страны. Когда Путин, Си Цзиньпин, Ким Чен Ын, Иран смотрят на это, все они видят слабость", - объяснил Трамп.
- 25 апреля Джо Байден объявил , что будет выдвигать свою кандидатуру на второй срок на президентских выборах в США в 2024 году.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
37.54
Покупка 37.54Продажа 38.17
-
EUR
Покупка 41.04Продажа 41.96
- Актуальное
- Важное