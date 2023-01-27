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OPINION

Закон об ужесточении наказания для военных. Как поступит Конституционный суд?

Михаил Жернаков
27 января, 2023 пятница
14:00
Мнение

С точки зрения Конституции закона-то больше и нет, потому что прошли сроки его и подписания, и применения вето

Президент подписал скандальный закон об ужесточении наказания для военных.

Интересно, что с точки зрения Конституции закона-то больше нет, потому что прошли сроки его и подписания, и применения вето.

И это 100% основание для обращения в Конституционный Суд, уже ранее признававший законы неконституционными по процедурным (но другим) основаниям.

А вот как КСУ посмотрит именно на этот кейс (если будет обращение), и какую практику сформирует, — напрямую зависит от того, кто будет его судьями.

Если независимые профессионалы, как этого требует здравый смысл и Конституция, то они примут справедливое решение и защитят правду и людей. В этом случае – военнослужащих, у других – миллионов других. Если же это будут политически зависимые фигуры, то все будет как в Венгрии, Беларуси, или, прости господи, РФ.

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Если независимые профессионалы, как этого требует здравый смысл и Конституция, то они примут справедливое решение и защитят правда людей. В этом случае – военнослужащих, у других – миллионов других. Если же это будут политически зависимые фигуры, то все будет как в Венгрии, Беларуси, или, прости господи, РФ

А кейсов, кроме этого, еще от медицинской реформы до Антикоррупционного суда, и от судебной до рынка земли. И это только то, что уже на рассмотрении. Впереди еще вступление в ЕС, НАТО, реинтеграция территорий и многое другое, не говоря уже о досрочных выборах. И по каждому делу нужно защищать людей и Конституцию.

Напомню, уже более месяца прошло по обнародованию позиции ЕС, что изменения в закон о Конституционном Суде необходимы. Последнюю ЕС уже несколько раз повторил, подчеркнув, что от этого напрямую зависит движение к ЕС.

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У нас будет либо правовое состоятельное государство-член ЕС, где защищены права военных и гражданских, либо наоборот

Но власти делают вид, что все окей и все само собой рассосется. Профильный вице-премьер Стефанишин фактически игнорирует позицию ЕС, а парламент и совет судей уже наперебой пошли назначать подконтрольных членов комиссии.

Но этого не будет. Не рассосется.

У нас будет либо правовое состоятельное государство-член ЕС, где защищены права военных и гражданских, либо наоборот.

Третьего не дано.

Источник

Об авторе. Михаил Жернаков, соучредитель и председатель правления Фонда DEJURE.

Редакция не всегда разделяет мнения, высказанные авторами блогов.

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