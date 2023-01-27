Закон об ужесточении наказания для военных. Как поступит Конституционный суд?
С точки зрения Конституции закона-то больше и нет, потому что прошли сроки его и подписания, и применения вето
Президент подписал скандальный закон об ужесточении наказания для военных.
Интересно, что с точки зрения Конституции закона-то больше нет, потому что прошли сроки его и подписания, и применения вето.
И это 100% основание для обращения в Конституционный Суд, уже ранее признававший законы неконституционными по процедурным (но другим) основаниям.
А вот как КСУ посмотрит именно на этот кейс (если будет обращение), и какую практику сформирует, — напрямую зависит от того, кто будет его судьями.
Если независимые профессионалы, как этого требует здравый смысл и Конституция, то они примут справедливое решение и защитят правду и людей. В этом случае – военнослужащих, у других – миллионов других. Если же это будут политически зависимые фигуры, то все будет как в Венгрии, Беларуси, или, прости господи, РФ.
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Если независимые профессионалы, как этого требует здравый смысл и Конституция, то они примут справедливое решение и защитят правда людей. В этом случае – военнослужащих, у других – миллионов других. Если же это будут политически зависимые фигуры, то все будет как в Венгрии, Беларуси, или, прости господи, РФ
А кейсов, кроме этого, еще от медицинской реформы до Антикоррупционного суда, и от судебной до рынка земли. И это только то, что уже на рассмотрении. Впереди еще вступление в ЕС, НАТО, реинтеграция территорий и многое другое, не говоря уже о досрочных выборах. И по каждому делу нужно защищать людей и Конституцию.
Напомню, уже более месяца прошло по обнародованию позиции ЕС, что изменения в закон о Конституционном Суде необходимы. Последнюю ЕС уже несколько раз повторил, подчеркнув, что от этого напрямую зависит движение к ЕС.
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У нас будет либо правовое состоятельное государство-член ЕС, где защищены права военных и гражданских, либо наоборот
Но власти делают вид, что все окей и все само собой рассосется. Профильный вице-премьер Стефанишин фактически игнорирует позицию ЕС, а парламент и совет судей уже наперебой пошли назначать подконтрольных членов комиссии.
Но этого не будет. Не рассосется.
У нас будет либо правовое состоятельное государство-член ЕС, где защищены права военных и гражданских, либо наоборот.
Третьего не дано.
Об авторе. Михаил Жернаков, соучредитель и председатель правления Фонда DEJURE.
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