Закон об украинском языке за месяц нарушили семь телеканалов, - Кремень

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

"С целью выяснения реального состояния выполнения языкового закона телерадиоорганизациями в части обязательности демонстрации фильмов на украинском языке, Секретариатом Уполномоченного по защите государственного языка 12 августа 2021 был проведен повторный мониторинг эфирного вещания девяти телерадиоорганизаций в части демонстрации фильмов (в том числе , телевизионных сериалов и их отдельных серий) ", - сообщил Кремень.

Так, он отметил, что среди них - шесть телерадиоорганизаций общенациональной категории вещания, в деятельности которых по результатам предыдущего мониторинга (16-17 июля) были выявлены нарушения требований части шестой статьи 23 Закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", а именно "Интер", "Украина", "К1", "ICTV", "МЕГА", "НТН", а также трех телерадиоорганизаций общенациональной категории вещания, в отношении которых в адрес Уполномоченного поступили многочисленные жалобы граждан о показе фильмов и сериалов на негосударственном языке: "1 + 1", "2 + 2" и "СТБ".



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По результатам мониторинга были выявлены нарушения закона о государственном языке уже семью телеканалами "Интер" - 5 нарушений, "Украина" - 2 нарушения, "Мега" - 2 нарушения, "СТБ" - 2 нарушения, "1 + 1" - 1 нарушение , "2 + 2" - 1 нарушение, "ICTV" - 1 нарушение. "Телерадиоорганизации имели два года на то, чтобы подготовиться к этой норме. Однако некоторые из них решили, что могут игнорировать закон, мотивируя это частичной потерей аудитории. В частности, группа "1 + 1 медиа" заявила, что будут транслировать фильмы и сериалы на языке оригинала (то есть на русском), а на украинский переходить постепенно, поскольку украинский дубляж якобы не нравится зрителям. Убежден, что и совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания, как основной регулятор, и Совет национальной безопасности и обороны Украины должны надлежащим образом отреагировать на такие системные и демонстративные нарушения, поскольку язык - это часть информационной политики и национальной безопасности ", - подчеркнул уполномоченный . Напомним, телеканал "1 + 1" 19 июля показал сериал "Сваты" в украинском дубляже. Однако зрители начали выражать в соцсетях недовольство этим дубляжом - жаловалась как на качество дубляжа, так и просто на язык. 22 июля сериал транслировали на русском.

Народный депутат Николай Княжицкий публично обратился в Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания с просьбой отреагировать на нарушение закона о языке.

23 июля группа "1 + 1 медиа" сообщила, что будут транслировать русскоязычные фильмы и сериалы на языке оригинала, а на украинский переходить постепенно.

Впоследствии, Нацсовет раскритиковал выполнение каналами языкового закона и возложил ответственность за мониторинг на Кремня.

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