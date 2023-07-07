Об этом он рассказал в эфире Еспресо.

"Это очень важный законопроект, который является победой всех, прежде всего военных, потому что на защите их прав стоит этот закон. Рабочая группа депутатов, работавшая над этим законопроектом, продолжает нарабатывать дальнейшие проекты законов для решения других проблем военных, потому что жизнь ставит новые условия. Мы нормировали очень много аспектов, которые были конфликтными. А сейчас ожидаем, что Минобороны и Кабмин немедленно подготовят некоторые инструкции по распоряжению, чтобы все нормы этого закона заработали. Важно, что восстановлена справедливость выплат военным в 30 тыс. грн и 100 тыс. Кроме того, инструкторам также будут доплаты 15-30 тыс. грн в зависимости от квалификации, также этим законом запрещено направлять необученных мобилизованных на линию боевых действий, должен быть месяц обучения, еще решен вопрос срочников, потому что до этого они вообще не имели права на отпуска во время военного положения, а теперь у них есть ежегодно 30 дней отпуска, которые будут получать дополнительно к действующим выплатам еще 6 тыс. грн ежемесячного денежного довольствия. Курсанты военных училищ дополнительно получат – 3200 грн в месяц. Есть еще ряд аспектов, нормированных этим законом", - отметил нардеп.

Михаил Цымбалюк добавил, что еще остался ряд вопросов о реабилитации военных и других вещей, которые рабочая группа будет принимать в последующих законах.

"Отмечу, что также решены два важных аспекта. Первый – военные на стационарном лечении будут получать 120 тыс. грн ежемесячно. После завершения лечения в стационаре они будут еще два месяца получать по 120 тыс. грн, а следующие четыре месяца в ВВК (военно- врачебная комиссия - ред.) - 20 тыс. грн денежного обеспечения в месяц. Что касается ВВК, то все мобилизованные будут проходить военно-врачебные комиссии в райцентрах. Если мобилизованный отправляется в учебный центр, то он будет повторно проходить комиссию для проверки решения райцентровских ВВК относительно его состояния здоровья. В случае обнаружения оснований, что человек не может быть мобилизован по состоянию здоровья, его будут демобилизовать. Уже такие факты есть. Такая двойная проверка минимизирует случаи, когда человек по состоянию здоровья не может служить, а все равно был мобилизован", - сказал Цымбалюк.

Что известно о новых решениях Кабмина и ВРУ по военным

Военное руководство сообщало, что проводит призыв в Украине планово, начиная с 24 февраля. Новые волны мобилизации не предвидятся, несмотря на активизацию врага.

30 мая Верховная Рада Украины поддержала проекты законов об увеличении отпусков и премии.

Кроме того, парламент проголосовал за уменьшение предельного возраста пребывания на военном учете призывников с 27 до 25 лет.

Кабинет Министров принял упрощенный механизм направления украинских военнослужащих на лечение за границу.

31 мая Кабинет Министров Украины утвердил новые правила, согласно которым украинец сможет получить отсрочку или быть освобожден от призыва на срочную службу.

28 июня ВРУ проголосовала за закон об отпусках и доплатах для срочников и курсантов. 30 июня президент Украины Владимир Зеленский подписал проект.