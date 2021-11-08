Закон об олигархах выглядит как механизм для сведения счетов с Порошенко, - аналитик Atlantic Council

Об этом говорится в статье Дэвида Кларка на сайте Atlantic Council.



"Зеленский обвиняется в том, что он поддерживал связи с олигархом Игорем Коломойским с момента вступления в должность, формировал политику и персональный состав своего правительства в соответствии с интересами Коломойского и получил положительное освещение в СМИ. Эта зависимость, вероятно, усилится, поскольку президент борется со среднесрочной непопулярностью и начинает планировать свою предвыборную кампанию на 2024 год", – пишет аналитик.



Мало оснований полагать, что недавно принятый украинский антиолигархический закон значительно изменит эту динамику власти. Критики утверждают, что критерии для определения того, кто квалифицируется как олигарх, субъективны или открыты для манипуляций. Что определяет участие в политической жизни, когда связи между богатством и властью обычно личные и отрицаются? Что представляет собой монополию, когда владение и контроль за активами предприятия часто осуществляются через доверенных лиц?



Вряд ли успокаивает, что решение этих вопросов возлагается на Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) - орган, полностью подконтрольный президенту. Объективное и справедливое применение положений законопроекта требует привлечения независимого органа, обладающего соответствующими следственными полномочиями с соблюдением прозрачной и подотчетной рабочей практики.



"Без этого он зловеще выглядит как механизм исполнительной власти, направленный, прежде всего, на сведение счетов с избранными оппонентами, особенно с бывшим президентом Украины Порошенко", - пишет Кларк.



Можно ли ожидать, что СНБО будет честно смотреть на связи Коломойского с Офисом президента, пытаясь определить его причастность к политике? Какие усилия он будет прилагать, чтобы раскрыть весь объем бизнес-империи Коломойского, учитывая, что значительная часть его богатства хранится за пределами Украины? Это стало особенно чувствительным для Зеленского после утечки Pandora Papers и разоблачения того, что он обладает значительными богатствами в офшорах, большая часть которых получена из предыдущей работы на медиа-империю Коломойского. Конфликт интересов слишком велик, чтобы иметь большое доверие к процессу, непосредственно подчиняющемуся президенту.



Западные партнеры Украины не могут позволить себе быть безразличными к недостаткам стратегии деолигархизации Зеленского. В лучшем случае это упущенная возможность решить проблему. В худшем он рискует стать инструментом для увековечивания тех же проблем.



С украинской олигархией нельзя бороться выборочно, и какие-либо попытки это сделать следует осуждать. Имплементация правил должна производиться прозрачно и беспристрастно независимым органом. Это должно сопровождаться требованием к правительству и президенту быть открытыми по отношению к своим связям с теми, кто обладает значительными личными богатствами.



США и ЕС должны следить за выполнением законопроекта и настаивать на изменениях, отражающих лучшую международную практику. Любые изменения должны учитывать ожидаемые до конца года рекомендации Венецианской комиссии, отмечает автор.



"Если недавно принятый украинский антиолигархический закон не сможет эффективно и беспрепятственно справиться с проблемой олигархического влияния, западные правительства должны дать сигнал о готовности ввести дополнительные целенаправленные санкции против тех, кто остается безнаказанным, несмотря на ответственность за коррупцию и нарушения прав человека. Опыт показал, что это остается самым эффективным способом", – резюмирует Кларк.



Кларк был специальным советником по вопросам Европы в Министерстве иностранных дел Великобритании в 1997-2001 годах, а сейчас работает независимым аналитиком, специализирующимся на внешней политике и европейских делах.