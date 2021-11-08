Львов Главная
ru ua
Львов Главная
Коронавирус
Война с Россией
Главная Мир Закон об олигархах выглядит как механизм для сведения счетов с Порошенко, - аналитик Atlantic Council

Закон об олигархах выглядит как механизм для сведения счетов с Порошенко, - аналитик Atlantic Council

8 ноября, 2021 понедельник
15:36
Мир Зеленский Порошенко

Украинский антиолигархический закон является механизмом для сведения счетов президента Владимира Зеленского со своими политическими оппонентами, прежде всего с Петром Порошенко

Об этом говорится в статье Дэвида Кларка на сайте Atlantic Council.

"Зеленский обвиняется в том, что он поддерживал связи с олигархом Игорем Коломойским с момента вступления в должность, формировал политику и персональный состав своего правительства в соответствии с интересами Коломойского и получил положительное освещение в СМИ. Эта зависимость, вероятно, усилится, поскольку президент борется со среднесрочной непопулярностью и начинает планировать свою предвыборную кампанию на 2024 год", – пишет аналитик.

Мало оснований полагать, что недавно принятый украинский антиолигархический закон значительно изменит эту динамику власти. Критики утверждают, что критерии для определения того, кто квалифицируется как олигарх, субъективны или открыты для манипуляций. Что определяет участие в политической жизни, когда связи между богатством и властью обычно личные и отрицаются? Что представляет собой монополию, когда владение и контроль за активами предприятия часто осуществляются через доверенных лиц?

Вряд ли успокаивает, что решение этих вопросов возлагается на Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) - орган, полностью подконтрольный президенту. Объективное и справедливое применение положений законопроекта требует привлечения независимого органа, обладающего соответствующими следственными полномочиями с соблюдением прозрачной и подотчетной рабочей практики.

"Без этого он зловеще выглядит как механизм исполнительной власти, направленный, прежде всего, на сведение счетов с избранными оппонентами, особенно с бывшим президентом Украины Порошенко", - пишет Кларк.

Можно ли ожидать, что СНБО будет честно смотреть на связи Коломойского с Офисом президента, пытаясь определить его причастность к политике? Какие усилия он будет прилагать, чтобы раскрыть весь объем бизнес-империи Коломойского, учитывая, что значительная часть его богатства хранится за пределами Украины? Это стало особенно чувствительным для Зеленского после утечки Pandora Papers и разоблачения того, что он обладает значительными богатствами в офшорах, большая часть которых получена из предыдущей работы на медиа-империю Коломойского. Конфликт интересов слишком велик, чтобы иметь большое доверие к процессу, непосредственно подчиняющемуся президенту.

Западные партнеры Украины не могут позволить себе быть безразличными к недостаткам стратегии деолигархизации Зеленского. В лучшем случае это упущенная возможность решить проблему. В худшем он рискует стать инструментом для увековечивания тех же проблем.

С украинской олигархией нельзя бороться выборочно, и какие-либо попытки это сделать следует осуждать. Имплементация правил должна производиться прозрачно и беспристрастно независимым органом. Это должно сопровождаться требованием к правительству и президенту быть открытыми по отношению к своим связям с теми, кто обладает значительными личными богатствами.

США и ЕС должны следить за выполнением законопроекта и настаивать на изменениях, отражающих лучшую международную практику. Любые изменения должны учитывать ожидаемые до конца года рекомендации Венецианской комиссии, отмечает автор.

"Если недавно принятый украинский антиолигархический закон не сможет эффективно и беспрепятственно справиться с проблемой олигархического влияния, западные правительства должны дать сигнал о готовности ввести дополнительные целенаправленные санкции против тех, кто остается безнаказанным, несмотря на ответственность за коррупцию и нарушения прав человека. Опыт показал, что это остается самым эффективным способом", – резюмирует Кларк.

Кларк был специальным советником по вопросам Европы в Министерстве иностранных дел Великобритании в 1997-2001 годах, а сейчас работает независимым аналитиком, специализирующимся на внешней политике и европейских делах.

олигархи
Петр Порошенко
Игорь Коломойский
Atlantic Council
Читайте также:
Разумков
8 ноября, 2021 понедельник
Разумков обнародовал список из 25 депутатов, вошедших в созданное им межфракционное объединение "Умная политика"
Игорь Коломойский
7 ноября, 2021 воскресенье
Нафтогаз отдаст Коломойскому газ на сумму свыше 100 млрд грн, - Гончаренко. В Нафтогазе опровергли
Ангела Меркель
7 ноября, 2021 воскресенье
Меркель приняла окончательное решение о своем будущем в политике
Киев
+9
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 26.03
    Покупка 26.03
    Продажа 26.26
  • EUR
    Покупка 29.97
    Продажа 30.37
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2021, понедельник
8 ноября
16:36
Олег Приходько
Россия не оказывает должной медицинской помощи крымскому политзаключенному Приходько, - Денисова
16:34
СБУ задержала двух шпионов, пытавшихся похитить тайные военные материалы для иностранных спецслужб
16:24
Сергей Лавров
Россия отказалась от проведения встречи министров иностранных дел стран "нормандской четверки" 11 ноября
16:19
вакцина
Противопоказания к вакцинации от COVID-19: Минздрав утвердил форму справки
16:11
В Никарагуа диктатора Даниэля Ортегу "переизбрали" на четвертый срок подряд
15:48
США передали Украине два патрульных катера класса Island
15:44
Обновлено
"Попытка массового силового проникновения": в интернете появились видео, где мигранты в сопровождении силовиков уходят из Беларуси в Польшу
15:37
К отоплению в Украине подключены 93% жилищного фонда и 85% объектов социальной инфраструктуры
15:34
Телеведущая Лидия Таран попала в ДТП
15:33
"Динамо" - "Ворскла"
Назвал меня "черным", - футболист "Динамо" обозвал темнокожего игрока "Ворсклы" посреди матча УПЛ
15:19
Судья Александр Тупицкий
Тупицкого будут судить за вмешательство в работу автоматизированной системы
15:12
Жозе Моуринью
Культовый тренер Моуринью отреагировал на назначение Шевченко в итальянский клуб
15:01
Денис Малюська
СНБО начнет определять олигархов с мая 2022 года, - Малюська
14:58
кредит
К системе автоматического списания долгов присоединились 18 банков
14:58
Михаил Саакашвили
Я умру от голода, чтобы освободить Грузию, - Саакашвили из тюрьмы
14:53
Елена Шуляк
Нардепа Шуляк могут избрать главой партии "Слуга Народа", - СМИ
14:49
Свитолина снова провалилась в рейтинге WTA
14:39
"Шахтер" трогательно простился с бразильцем, сыгравшим за них 197 матчей
14:31
самолет
"Украэрорух": Количество полетов над Украиной за октябрь достигло почти 84% от докризисного показателя
14:26
Михаил Федоров
Регистрацию места проживания можно будет изменить онлайн с 1 декабря: как это будет работать
14:01
В парке Черновцов бешеная белка укусила двух человек: несколько улиц на карантине
14:00
Укравтодор завершил строительство участка киевской трассы в Черкасской области
13:59
Сергей Высоцкий: Путин начал миграционную войну против Европы
13:41
маршрутка
В Киеве отменят 11 рейсов маршруток: какие именно
13:37
Япония впервые за 15 месяцев не зафиксировала ни одной смерти от COVID-19
13:14
Брала 2,5 тыс. грн за услуги: СБУ разоблачила врача, которая вносила фиктивные сведения о вакцинации в систему eHealth
13:08
нарушения карантина
За неделю полиция возбудила 118 дел за подделку COVID-документов
13:02
Оккупанты обстреляли населенный пункт Светличное: повреждены здание и техника водоканала
12:30
Предоставляли фиктивные услуги по суррогатному материнству: СБУ разоблачила мошенников
12:16
СБУ разоблачила участников группировки, которые притворялись работниками спецслужбы и выбивали средства из чиновников
12:00
газ
Газпром увеличил суточный транзит газа по украинской ГТС до 80-90 млн куб.м
11:54
В Украину поставили 1,4 млн доз вакцины Pfizer
11:45
В Украине будут судить инспектора Запорожской таможни: нанес ущерб государству на 42 млн грн
11:37
Интервью
Боярчук инфляция
Дмитрий Боярчук: Если бы люди платили налоги из своего кармана — это очень изменило бы мир
11:35
кафе локдаун
Словения усилила карантинные ограничения
11:29
Оккупанты повредили газопровод в Луганской области
11:24
Смерть женщины и массовые протесты в Польше: власти заявили, что аборты в случае угрозы здоровью матери разрешены
11:16
Александр Корниенко
Корниенко заявил о сложении полномочий главы партии "Слуга Народа"
10:54
Наталья Диденко
В Украине ударят морозы: ожидается -8°C, - синоптик Наталья Диденко
10:47
дия
В Минцифри рассказали, когда в "Дии" появятся справки о ПЦР-тестах и выздоровлении от COVID-19
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу adv@espreso.tv. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2021 ESPRESO.TV