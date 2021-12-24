Опрос: 55% украинцев считают Зеленского олигархом

Об этом свидетельствуют данные опроса социологической службы Центра Разумкова, проведенного по заказу Еспресо.TV.

Закон об олигархах 11,1% опрошенных назвали способом борьбы с политической оппозицией. 20,7% опрошенных сказали, что это реальный шаг по преодолению коррупции и уменьшению влияния олигархов в стране.



В качестве попыток президента Зеленского и его окружения перераспределить собственность в экономике и стать олигархами этот закон расценили 22,9% граждан. А вот 32,7% сказали, что это популистский шаг.

Среди опрошенных 12,6% сказали, что им тяжело ответить на этот вопрос.

Также украинцам предложили оценить, считают ли они то или иное лицо олигархом.

С тем, что Игорь Коломойский является олигархом, согласились 94,1%, также 93,7% считают олигархом Рината Ахметова и 89,3% - Петра Порошенко.

О том, что Виктор Пинчук является олигархом, сказали 81,7%, Дмитрий Фирташ - 80,4%, Сергей Левочкин - 63,4%, Юрий Бойко - 60,8%, Вадим Новинский - 58%. Также 55% опрошенных считают, что олигархом является Владимир Зеленский.

Исследование проведено социологической службой Центра Разумкова с 24 ноября по 1 декабря 2021 года методом интервью "лицом к лицу" по месту жительства респондентов. Было опрошено 2005 респондентов в возрасте старше 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей по выборке, представляющей взрослое население по основным социально-демографическим показателям. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.

Напомним, Зеленский подписал закон об олигархах 5 ноября 2021 года.