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Закон об олигархах превращает Украину в Россию или Беларусь, - Княжицкий

23 сентября, 2021 четверг
19:49
Общество

Народный депутат фракции "Европейской Солидарности" Николай Княжицкий считает, что закон об олигархах превращает Украину в Россию или Беларусь, а влияние олигархов в стране только усилится

Такое мнение Княжицкий выразил в эфире телеканала Еспресо.TV.

"Монобольшинство все-таки протолкнуло и поддержало абсурдный законопроект об олигархах, который просто ужасно выписан и позволит Зеленскому в ручном режиме определять олигархов. Видимо, те, кто действительно явдляются олигархами, получили гарантии того, что против них данный законопроект не будет применен", - сказал Княжицкий.

Народный депутат отметил, что при рассмотрении законопроекта об олигархах оппозиции не позволили зачитать поправки, которые превратили бы законопроект в эффективный - например, сделать медиасобственность более прозрачной и усилить антикоррупционные органы и антимонопольный комитет.

"Такой способ принятия законопроектов превращает Украину в Россию или Беларусь. Прекрасно помним, как Путин боролся с олигархами, в частности с Березовским и Гусинским. Действительно, в то время они были олигархами Ельцина. В результате такой борьбы их заменили Ротенберг и другие ставленники Путина, которые строят для него дворцы и обворовывают Россию. Ровно то же делает сейчас и власть Зеленского", - добавил Княжицкий.

Народный депутат считает, что законопроектом об олигархах власть преследует цель заменить олигархов на своих людей. Княжицкий добавил, что Зеленский уже привел своих людей, которые становятся над финансовыми потоками страны. По словам депутата, законопроект не поможет бороться с олигархами, а превратит Украину в олигархическую и диктаторскую страну.

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