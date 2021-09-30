Закон об олигархах повторно направят в Венецианскую комиссию после подписания Зеленским, - Разумков
Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что закон об олигархах будет повторно направлен в Венецианскую комиссию после подписания президентом Украины Владимиром Зеленским
Об этом Разумков сказал в интервью Украинской правде.
"И как только будет подписан этот закон, он направится в Венецианскую комиссию уже во втором чтении. Хотя это будет прецедентом, так как до этого все законопроекты, которые направлялись в Венецианскую комиссию, были в редакции первого чтения. Просто об этом не хотят говорить коллеги" - сказал Разумков.
Он отметил, что направление этого закона в Венецианскую комиссию полностью поддерживает и президент Украины Владимир Зеленский.
- Напомним, Верховная Рада 23 сентября приняла закон о статусе олигархов в Украине.
- Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки попросил Разумкова поставить на переголосование принят в целом 23 сентября закон об олигархах в связи с юридической коллизией. Народные депутаты учли одновременно три правки, которые противоречат друг другу.
- 24 сентября глава Венецианской комиссии Джанни Букиккио попросил Зеленского предоставить закон об олигархах для оценки.
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