Закон об олигархах повторно направят в Венецианскую комиссию после подписания Зеленским, - Разумков

Об этом Разумков сказал в интервью Украинской правде.



"И как только будет подписан этот закон, он направится в Венецианскую комиссию уже во втором чтении. Хотя это будет прецедентом, так как до этого все законопроекты, которые направлялись в Венецианскую комиссию, были в редакции первого чтения. Просто об этом не хотят говорить коллеги" - сказал Разумков.



Он отметил, что направление этого закона в Венецианскую комиссию полностью поддерживает и президент Украины Владимир Зеленский.

Напомним, Верховная Рада 23 сентября приняла закон о статусе олигархов в Украине.

Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки попросил Разумкова поставить на переголосование принят в целом 23 сентября закон об олигархах в связи с юридической коллизией. Народные депутаты учли одновременно три правки, которые противоречат друг другу.

24 сентября глава Венецианской комиссии Джанни Букиккио попросил Зеленского предоставить закон об олигархах для оценки.