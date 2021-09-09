Закон об олигархах полноценно заработает через полгода после принятия, - Малюська

Об этом заявил министр юстиции Денис Малюська в интервью 24 каналу .



Он спрогнозировал сроки принятия закона.

"Примерно в октябре закон (об олигархах, - ред.) вступит в силу и через полгода он будет полностью активным законом", - сказал малюська.

Министр добавил, что до полного вступления в силу закона у бизнесменов есть время, в течение которого они могут добровольно лишиться статуса олигарха.

"Прекратить бизнес-партнерство, например, с народными депутатами. Депутаты, которые с ними связаны, должны уйти из парламента, если заинтересованы в ведении бизнеса", - уточнил он.

Напомним, 1 июля Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект президента Владимира Зеленского об олигархах.

Народный депутат от фракции "Слуга народа" Давид Арахамия сообщил, что Верховная Рада рассмотрит во втором чтении президентский законопроект о деолигархизации осенью.

6 сентября народный депутат от фракции "Голос" Ярослав Железняк сообщил, что ко второму чтению нардепы подали 1 257 поправок к законопроекту.