Закон об олигархах полноценно заработает через полгода после принятия, - Малюська
Закон об олигархах в Украине вступит в полной силу через 6 месяцев после принятия
Об этом заявил министр юстиции Денис Малюська в интервью 24 каналу .
Он спрогнозировал сроки принятия закона.
"Примерно в октябре закон (об олигархах, - ред.) вступит в силу и через полгода он будет полностью активным законом", - сказал малюська.
Министр добавил, что до полного вступления в силу закона у бизнесменов есть время, в течение которого они могут добровольно лишиться статуса олигарха.
"Прекратить бизнес-партнерство, например, с народными депутатами. Депутаты, которые с ними связаны, должны уйти из парламента, если заинтересованы в ведении бизнеса", - уточнил он.
- Напомним, 1 июля Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект президента Владимира Зеленского об олигархах.
- Народный депутат от фракции "Слуга народа" Давид Арахамия сообщил, что Верховная Рада рассмотрит во втором чтении президентский законопроект о деолигархизации осенью.
- 6 сентября народный депутат от фракции "Голос" Ярослав Железняк сообщил, что ко второму чтению нардепы подали 1 257 поправок к законопроекту.
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