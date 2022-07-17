Закон об олигархах не имеет ничего общего с борьбой против негативных процессов в крупном бизнесе, - нардеп Климпуш-Цинцадзе
Закон об олигархах используется для борьбы с инакомыслием
Об этом заявила народная депутат Ивана Климпуш-Цинцадзе в эфире Еспресо.
"По моему мнению, закон о так называемой деолигархизации - это абсолютно политический инструмент, который власть решила принять для борьбы с инакомыслием. Он ничего не имеет для борьбы с реальными негативными процессами олигархии", - сказала она.
По ее мнению, для этого нужно использовать другие инструменты - Антимонопольного комитета, Специализированной антикоррупционной прокуратуры, независимости НАБУ.
"Они на данный момент не являются реально работающими и мы видим политическое использование закона. Я жду замечаний Венецианской комиссии к закону, с тем, чтобы государство в соответствии с теми условиями, которые были выставлены ЕС для открытия переговоров о членстве. Я жду рекомендаций, как законным образом реализовывать все инструменты этого закона", - отметила нардепка.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
35.98
Покупка 35.98Продажа 36.8
-
EUR
Покупка 35.79Продажа 36.85
- Актуальное
- Важное