Об этом заявила народная депутат Ивана Климпуш-Цинцадзе в эфире Еспресо.

"По моему мнению, закон о так называемой деолигархизации - это абсолютно политический инструмент, который власть решила принять для борьбы с инакомыслием. Он ничего не имеет для борьбы с реальными негативными процессами олигархии", - сказала она.

По ее мнению, для этого нужно использовать другие инструменты - Антимонопольного комитета, Специализированной антикоррупционной прокуратуры, независимости НАБУ.

"Они на данный момент не являются реально работающими и мы видим политическое использование закона. Я жду замечаний Венецианской комиссии к закону, с тем, чтобы государство в соответствии с теми условиями, которые были выставлены ЕС для открытия переговоров о членстве. Я жду рекомендаций, как законным образом реализовывать все инструменты этого закона", - отметила нардепка.