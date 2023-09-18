Закон об э-декларировании: комитет Рады поддержал предложения Зеленского по открытию реестров
Комитет ВР по антикоррупционной политике на заседании 18 сентября поддержал предложения президента Владимира Зеленского к закону о возобновлении э-декларирования
Об этом сообщил первый заместитель председателя антикоррупционного комитета Ярослав Юрчишин.
"Комитет единогласно поддержал предложения президента: это еще один шаг на пути к возобновлению е-декларирования с открытыми реестрами. Самое главное, что хочу сказать: само общество стало движущей силой изменений", - сказал он.
По его убеждению, на этой неделе, по меньшей мере, 226 народных депутатов проголосуют за соответствующие изменения в закон.
Что известно об электронном декларировании
Закон об э-декларировании вступил в силу в 2016 году. Однако в 2020 году Конституционный суд Украины отменил уголовную ответственность за недостоверное декларирование состояния.
В январе 2023 года послы Группы семи и Европейского Союза заявили об ожиданиях от Украины утверждения антикоррупционной программы. В феврале они призвали украинский парламент возобновить электронное декларирование.
26 июля глава Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук заявил, что в Украине нужно возобновить электронное декларирование как можно быстрее и призвал фракции поддержать соответствующий законопроект на ближайшем пленарном заседании.
27 июля ВР в первом чтении поддержала законопроект, предусматривающий возобновление электронного декларирования. 5 сентября он был принят в целом. Однако документом предусмотрено открытие деклараций только через год. Впоследствии на сайте президента появилась петиция с требованием ветировать закон.
12 сентября Зеленский ветировал закон и заявил, что реестры должны быть открыты немедленно.
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