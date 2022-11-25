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OPINION

Закон о запрете РПЦ в Украине проголосуют

25 ноября, 2022 пятница
09:45
Мнение Николай Княжицкий

Враг уничтожает нас вне зависимости от партийности. И мы побеждать будем вместе

Советник Гундяева Балашов заявил, что надеется на то, что наш закон о запрете РПЦ и его филиалов в Украине не будет принят. Очевидно, он снова набросился на Томос. Хочу подчеркнуть, что очень благодарен коллегам из "Европейской Солидарности" за поддержку законопроекта. Но также благодарю коллег из "Голоса", "Слуг народа", "За будущее", "Доверия", депутата от "Свободы" за соавторство.

Враг уничтожает нас вне зависимости от партийности. И мы будем побеждать вместе. Закон проголосуют.

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Враг уничтожает нас вне зависимости от партийности. И мы будем побеждать вместе. Закон проголосуют

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Об авторе. Николай Княжицкий, народный депутат Украины, журналист.

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