Об этом она заявила в эфире телеканала "Еспресо"

"Нам совершенно непонятно, почему к проблеме российских книг не привлекается внимание и почему не подписан закон об их запрете. Этот документ однозначно работает на усиление позиции Украины и нашего книжного рынка. Этот законопроект ставит определенные барьеры для недопущения российской пропаганды, книги и культуры в Украине . Этот закон должны принять", - объяснила Гориха-Зерня.

Писательница подчеркнула, что никто не несет ответственности за продажу российских книг в Украине

"Сейчас у меня часто спрашивают, продаются ли российские книги в Украине. Люди удивляются такой позиции нашего государства. Сейчас в Украине можно заказать и купить российские книги в полном ассортименте. За это никто не несет ответственности", - добавила она.