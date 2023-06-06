Закон о запрете российских книг должны принять, чтобы остановить пропаганду РФ, - писательница Гориха-Зерня
Писательница Тамара Гориха-Зерня призвала запретить издание и продажу российских книг в Украине
Об этом она заявила в эфире телеканала "Еспресо"
"Нам совершенно непонятно, почему к проблеме российских книг не привлекается внимание и почему не подписан закон об их запрете. Этот документ однозначно работает на усиление позиции Украины и нашего книжного рынка. Этот законопроект ставит определенные барьеры для недопущения российской пропаганды, книги и культуры в Украине . Этот закон должны принять", - объяснила Гориха-Зерня.
Писательница подчеркнула, что никто не несет ответственности за продажу российских книг в Украине
"Сейчас у меня часто спрашивают, продаются ли российские книги в Украине. Люди удивляются такой позиции нашего государства. Сейчас в Украине можно заказать и купить российские книги в полном ассортименте. За это никто не несет ответственности", - добавила она.
- 28 декабря 2022 года сообщалось, что количество изданных в Украине русскоязычных книг уменьшилось почти на 60% по сравнению с 2021 годом.
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