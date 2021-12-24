Закон о запрете рекламы электронных сигарет отправили на подпись Зеленскому

Об этом он написал в Facebook.



"Только что подписал закон об охране здоровья населения от вредного влияния табака. Уверен, каждый из нас почувствует на себе положительные изменения, которые придут в страну вместе с этим законом", - сообщил глава парламента.



По его словам, с рекламой электронных сигарет в стране "будет покончено раз и навсегда".



"Настал конец эпохи ароматизированных сигарет, рекламы, стимулирования продаж, спонсорства и курения в общественных местах устройств для нагревания", - подытожил Руслан Стефанчук.



Закон направили на подпись президенту Владимиру Зеленскому.

Напомним, 16 декабря Верховная Рада запретила рекламу и продажу электронных сигарет лицам до 21 года.