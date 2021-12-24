Закон о запрете рекламы электронных сигарет отправили на подпись Зеленскому
Спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук подписал закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины об охране здоровья населения от вредного влияния табака"
Об этом он написал в Facebook.
"Только что подписал закон об охране здоровья населения от вредного влияния табака. Уверен, каждый из нас почувствует на себе положительные изменения, которые придут в страну вместе с этим законом", - сообщил глава парламента.
По его словам, с рекламой электронных сигарет в стране "будет покончено раз и навсегда".
"Настал конец эпохи ароматизированных сигарет, рекламы, стимулирования продаж, спонсорства и курения в общественных местах устройств для нагревания", - подытожил Руслан Стефанчук.
Закон направили на подпись президенту Владимиру Зеленскому.
- Напомним, 16 декабря Верховная Рада запретила рекламу и продажу электронных сигарет лицам до 21 года.
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