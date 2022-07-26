Закон о языке: омбудсмен за 10 дней получил рекордное количество жалоб от интернет-пользователей
Языковой омбудсмен Тарас Креминь за 10 дней получил рекордное количество жалоб, из них 79% о нарушениях языкового закона в интернете
Об этом сообщил уполномоченный по защите украинского языка Тарас Креминь в фейсбуке.
По словам омбудсмена, в течение 10 дней действия новых требований закона о функционировании украинского языка, в том числе в интернете, получили рекордные 502 жалобы.
"59% обращений касаются интернет-представительства субъектов, обслуживающих потребителей (часть шестая статьи 27, статья 30); 20% - интернет-представительства субъектов, не обслуживающих потребителей (часть шестая статьи 27); 9% - непосредственное обслуживание потребителей (статья 30); 7% - деятельность должностных лиц органов государственной власти и местного самоуправления (статьи 9, 12); 5% - другое", - пишет Креминь.
Также сообщается, что 79% жалоб касаются нарушения требования применения государственного языка интернет-представительствами, вступившего в силу 16 июля 2022 года (статья 27, часть 6). Каждое второе обращение касается загрузки украиноязычной версии по умолчанию.
- После 24 февраля на временно оккупированных Россией территориях Украины зафиксировано более 100 фактов целенаправленного уничтожения украинского языка в разных сферах общественной жизни.
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