Об этом сообщил уполномоченный по защите украинского языка Тарас Креминь в фейсбуке.

По словам омбудсмена, в течение 10 дней действия новых требований закона о функционировании украинского языка, в том числе в интернете, получили рекордные 502 жалобы.

"59% обращений касаются интернет-представительства субъектов, обслуживающих потребителей (часть шестая статьи 27, статья 30); 20% - интернет-представительства субъектов, не обслуживающих потребителей (часть шестая статьи 27); 9% - непосредственное обслуживание потребителей (статья 30); 7% - деятельность должностных лиц органов государственной власти и местного самоуправления (статьи 9, 12); 5% - другое", - пишет Креминь.

Также сообщается, что 79% жалоб касаются нарушения требования применения государственного языка интернет-представительствами, вступившего в силу 16 июля 2022 года (статья 27, часть 6). Каждое второе обращение касается загрузки украиноязычной версии по умолчанию.

После 24 февраля на временно оккупированных Россией территориях Украины зафиксировано более 100 фактов целенаправленного уничтожения украинского языка в разных сферах общественной жизни.

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